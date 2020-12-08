Вчителька побила учня на Львівщині — за педагогів взялася спецкомісія (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147482-vchytelka-pobyla-uchnya-na-lvivschyni-za-pedagogiv-vzyalasya-speckomisiya-video.htmlРакурс
Побиття учителькою учня у Львівській області потрапило на відео. Інцидент трапився у школі в селі Потелич Жовківського району.
Педагог кілька разів вдарила учня шостого класу, який грубо вилаявся. Під час перерви між заступником директора школи з виховної роботи та учнем 6-А класу виник конфлікт, під час якого вчителька застосувала фізичну силу — кілька разів вдарила долонею школяра по потилиці. Про це повідомила Жовківська районна державна адміністрація у Facebook.
Все це учні зафіксували на смартфони, а відео опублікували у соціальних мережах. На кадрах видно, як педагог б'є та кричить на дитину.
Поліція за фактом події почала розслідування, а співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.
А 8 грудня прес-служба Львівської обласної державної адміністрації повідомила, що у Жовківському районному відділі освіти створили спецкомісію для встановлення обставин інциденту. З педагогом, яка побила дитину, провели розмову, після якої вчителька написала заяву про звільнення. Директору школи оголосили попередження.
Нагадаємо, у вересні в Харківській області вчителька з історії вдарила п’ятикласницю книгою під час уроку. Педагогу не сподобалося, що та читає не підручник, однак не зробила зауваження дитині, а застосувала силу.