Ільхам Алієв, фото: Trend.az

https://racurs.ua/ua/n147481-aliiev-proponuvav-virmeniyi-5-mlrd-dolariv-za-peredachu-nagirnogo-karabahu-zmi-video.html

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Ільхам Алієв, президент Азербайджану, у 2016 році пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу окупованого Нагірного Карабаху.

В інтернеті з’явився запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ, яка відбулася 14 жовтня 2016 року в Єревані, під час якої обговорювалася ця ситуація. В офісі колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна вже підтвердили справжність цього запису, зазначають вірменські ЗМІ.

Під час цієї розмови президент Білорусі Олександр Лукашенко і тодішній президент Вірменії Серж Саргсян обговорювали майбутнє Нагірного Карабаху. Саргсян тоді заявляв, що не розуміє, чому має просто так віддати регіон.

Як просто так? Він (Алієв — ред.) заплатить, він тобі пропонував на першому етапі 5 млрд, — заявив тоді Лукашенко.

У відповідь на це Саргсян заявляв, що готовий дати Алієву 6 млрд дол., якщо Азербайджан відмовиться від претензій на свої території, окуповані Вірменією.

Також Саргсян під час цієї розмови заявляв, що не може віддати ці райони Азербайджану, оскільки в боях за ці території загинули 5 тис. військових.

Ну і що? У нас 30 мільйонів загинуло, але ми не воюємо з німцями, — відреагував на ці слова Саргсяна Лукашенко.



Нагадаємо, в результаті загострення бойових дій в Нагірному Карабаху восени цього року були досягнуті домовленості, згідно з якою вірменські війська залишать низку окупованих районів Азербайджану.