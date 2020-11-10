Повний текст домовленостей Росії, Азербайджану і Вірменії оприлюднив Кремль

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Повний текст спільної заяви президента Росії, Азербайджану і премʼєр-міністра Вірменії оприлюднив 10 листопада Кремль. Відсьогодні офіційно припиняються бойові дії в Нагірному Карабасі, а Росія починає звозити до регіону своїх «миротворців» — 12 літаків Іл-76 з російськими військовими вже вирушили в Карабах.

Москва хоче розмістити у Карабасі 1960 російських військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Водночас Туреччина продовжує переговори щодо контролю за режимом припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією.

Текст спільної заяви Росії, Азербайджану та Вірменії містить девʼять пунктів:

Оголошується повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту з 00.00 10 листопада. Азербайджан і Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях;

Агдамський район повертається Азербайджану до 20 листопада 2020 року. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Росії.

Російські «миротворці» прибувають паралельно з виведенням збройних сил Вірменії. Термін перебування росіян — п’ять років з автоматичним продовженням на чергові п’ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін заздалегідь не відмовиться від застосування даного положення.

Розгортається миротворчий центр з контролю за припиненням вогню.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року — Лачинський район. Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати звʼязок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не буде зачіпати місто Шушу, залишається під контролем миротворчого контингенту Росії. За згодою сторін в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує звʼязок між Нагірним Карабахом і Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту. Азербайджан гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

Внутрішньо переміщені особи та біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем ООН.

Проводиться обмін військовополоненими, заручниками та іншими утримуваними особами, а також тілами загиблих.



Розблоковуються всі економічні і транспортні звʼязки в регіоні. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили. У ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається «миротворчий контингент» Росії.