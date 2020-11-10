Полный текст договоренностей России, Азербайджана и Армении обнародовал Кремль

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Полный текст совместного заявления президента России, Азербайджана и премьер-министра Армении обнародовал 10 ноября Кремль. С сегодняшнего дня официально прекращаются боевые действия в Нагорном Карабахе, а Россия начинает свозить в регион своих «миротворцев» — 12 самолетов Ил-76 с российскими военными уже отправились в Карабах.

Москва хочет разместить в Карабахе 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. В то же время Турция продолжает переговоры по контролю за режимом прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Текст совместного заявления России, Азербайджана и Армении содержит девять пунктов:

Объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00.00 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях;

Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается миротворческий контингент России.

Российские «миротворцы» прибывают параллельно с выводом вооруженных сил Армении. Срок пребывания россиян — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон заранее не откажется от применения данного положения.

Разворачивается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивают город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента России. По соглашению сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем ООН.

Проводится обмен военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами, а также телами погибших.



Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Напомним, ранее президент Азербайджана заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это отрицали. В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается «миротворческий контингент» России.