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Ракурс
Полный текст договоренностей России, Азербайджана и Армении обнародовал Кремль

Полный текст договоренностей России, Азербайджана и Армении обнародовал Кремль

10 ноя 2020, 17:55
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Полный текст совместного заявления президента России, Азербайджана и премьер-министра Армении обнародовал 10 ноября Кремль. С сегодняшнего дня официально прекращаются боевые действия в Нагорном Карабахе, а Россия начинает свозить в регион своих «миротворцев» — 12 самолетов Ил-76 с российскими военными уже отправились в Карабах.

Москва хочет разместить в Карабахе 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. В то же время Турция продолжает переговоры по контролю за режимом прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

Текст совместного заявления России, Азербайджана и Армении содержит девять пунктов:

  • Объявляется полное прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00.00 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях;

  • Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается миротворческий контингент России.

  • Российские «миротворцы» прибывают параллельно с выводом вооруженных сил Армении. Срок пребывания россиян — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон заранее не откажется от применения данного положения.

  • Разворачивается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

  • Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивают город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента России. По соглашению сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

  • Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем ООН.

  • Проводится обмен военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами, а также телами погибших.


  • Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

Напомним, ранее президент Азербайджана заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. В Армении это отрицали. В ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается «миротворческий контингент» России.

Источник: Ракурс


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