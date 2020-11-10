Мэр Черкасс Бондаренко заболел коронавирусом. Фото: progolovne.ck.ua

https://racurs.ua/n146323-polojitelnyy-test-na-covid-19-poluchil-mer-cherkass-bondarenko.html

Ракурс

Анатолий Бондаренко, городской голова Черкасс, стал еще один высокопоставленным украинским чиновником, который заразился коронавирусом.

Городской председатель сдал положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает бессимптомно, а сам мэр находится на самоизоляции с 5 ноября. Именно в тот день от сдавал тест. Об этом Бондаренко 10 ноября сообщил на собственной странице в Facebook.

Чувствую себя хорошо. Работаю дистанционно, разбираюсь с документами, — говорится в сообщении.

За две недели Бондаренко должен участвовать в выборах, поскольку 22 ноября в Черкассах состоится второй тур выборов городского головы. За мэрское кресло будут бороться действующий городской голова Бондаренко и кандидат от «Голоса» Виктор Евпак.

Напомним, 9 ноября стало известно, что у президента Украины Владимира Зеленского обнаружили коронавирус. Глава государства сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать дистанционно. Также 9 ноября стало известно об инфицировании COVID-19 главы Офиса президента Андрея Ермака, министра финансов Сергея Марченко и министра обороны Андрея Тарана.

Ранее коронавирус подхвати городской голова Виталий Кличко. Столичный градоначальник находится на самоизоляции.