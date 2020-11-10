Как защититься от коронавируса: «коктейль» для профилактики и главные врачебные ошибки

Как защититься от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2761-kak-zaschititsya-ot-koronavirusa-kokteyl-dlya-profilaktiki-i-glavnye-vrachebnye-oshibki.html

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Как защититься от коронавируса? Можно ли минимизировать риск заражения и развития тяжелых форм заболевания? Сегодня, когда все больше людей лечатся дома, а семейный врач не всегда доступен, эти вопросы звучат очень часто. Разобраться в такой заангажированной теме непросто, но все же стоит. Не только для того, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, покупая различные фуфломицины, но и чтобы не навредить себе еще больше в попытках помочь организму в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как защититься от коронавируса — что важно знать?

На сегодняшний день для лечения коронавируса нет эффективного средства прямого антивирусного действия. В отличие, например, от гриппа (осельтамивир) или гепатита С. Поэтому если реклама «чудо-средства» утверждает обратное, не верьте.

Прием различных иммуностимуляторов может быть опасен из-за риска развития цитокинового шторма у заболевших. Таких препаратов немало. Если в инструкции написано о стимуляции выработки интерферонов, лимфоцитов, нейтрофилов и иже с ними — это они, родимые, и есть. Цитокиновый шторм — одно из грозных осложнений COVID-19, когда иммунная система резко и неадекватно активизируется, поражая собственные органы, прежде всего легкие. По этой причине риски тяжелого течения коронавирусной инфекции у пациента, подстегнувшего свой иммунитет, могут возрастать.

«Коктейль» для профилактики коронавируса и при первых симптомах — дешево, безопасно и доступно

«Четких доказательств эффективности различных методов профилактики и лечения коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет. Появляющиеся различные доказательства нередко противоположны и противоречивы, однако это не означает, что многие подходы, используемые в мире, неэффективны», — объясняет Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца.

По мнению инфекциониста, особого внимания заслуживает Протокол лечения критических состояний COVID-19 Медицинской школы Восточной Вирджинии, США (EVMS). Среди его разработчиков — известный американский реаниматолог, заведующий кафедрой пульмонологии и реаниматологии EVMS Пол Марик. Документ последователен и уделяет внимание не только лечению тяжелых форм коронавирусной инфекции, но и легких, а также профилактике.

«Мы сделали все, чтобы внедрить этот протокол в практику», — говорит Ольга Голубовская. — В руках у врачей нет средств экстренной специфической профилактики (например, как при гриппе). Но есть средства неспецифической профилактики. Ее нужно рекомендовать всем украинцам, особенно из групп риска». Этот «коктейль» недорогой, безопасный и доступный, говорится в американском протоколе.

«Коктейль» для профилактики, способствующий предотвращению/смягчению коронавирусной инфекции:

витамин С — 500 мг два раза в сутки;

кверцетин — 250 мг в сутки;

цинк — 30‒50 мг в сутки (ацетат, глюконат или пиколинат);

витамин D3 — 1000‒4000 единиц в сутки;

мелатонин (начать с 0,3 мг и увеличивать по мере переносимости до 2 мг на ночь).

Почему именно эти препараты? Кверцетин относится к биофлавоноидам, растительным пигментам, благодаря которым растения, фрукты и овощи имеют ту или иную окраску. Важнейшими свойствами кверцетина являются антиоксидантные, иммуномодулирующие и противовоспалительные. COVID-19 — заболевание системное, при котором, говоря медицинским языком, развивается эндотелиальная дисфункция, простыми словами — возникает поражение сосудов. Кверцетин обладает двумя важными свойствами в разрезе коронавирусной инфекции: влияет на прогрессирование эндотелиальной дисфункции, а также является иммуномодулирующим средством, угнетая развитие иммунологических реакций — так называемого цитокинового шторма, вызывающего тяжелейшие поражения в организме.

Обратите внимание, что при длительном применении высоких доз кверцетина очень редко, но может развиться гипотиреоз. Поэтому кверцетин следует применять с осторожностью у пациентов с гипотиреозом и под контролем уровня ТТГ (тиреотропный гормон).

Что касается цинка, то его антивирусная способность известна давно. В нынешнем году ученые разных стран провели предварительные исследования, согласно которым цинк может замедлять работу РНК-полимеразы, необходимой для размножения вируса. Также предполагается, что этот элемент способен уменьшать риск тяжелого течения COVID-19. Пока все эти данные носят предварительный характер. Лучше всего усваивается пиколинат цинка, но можно и сульфат — его биодоступность ниже, но не существенно.

Почему на витамин D обратили внимание в связи с коронавирусом? Ученые из США заметили, что число тяжелых случаев коронавирусной инфекции значительно ниже у тех, кто не имел дефицита «солнечного» витамина. Витамин D модулирует врожденный и адаптивный иммунитет. По правилам, прежде чем принимать, нужно проверить его уровень в организме. Однако во время пандемии вряд ли стоит бежать в лабораторию для исследования. Практически нет людей, у кого витамин D был бы в норме. К тому же мы входим в сезон, когда его концентрация начинает снижаться — самые низкие уровни определяются в конце зимы. Не переусердствуйте с витаминизацией, говорят эксперты. Есть данные, что избыточное поступление витамина D может привести к нарушениям в сердечно-сосудистой системе и даже к почечной недостаточности.

Мелатонин внесли в этот список не только для того, чтобы мы лучше спали. Есть исследование, показывающее, что мелатонин облегчает симптомы заболевания.

Препараты лучше принимать отдельно, а не в составе поливитаминных комплексов. Последние, если их и содержат, то в дозах значительно ниже упомянутых.

Приведенный «коктейль» не панацея, не чудодейственные средства, обеспечивающие высокую и надежную защиту. Основная надежда — на наш организм и иммунитет, который укрепляется здоровым образом жизни. Поэтому сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе поставьте в этом перечне на первое место.

Кто в группе риска тяжелого течения COVID-19 — проверьте себя

Большинство людей переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. Увы, везет не всем. Влияет много факторов — и полученная доза коронавируса (не забываем о масках, антисептиках, избегаем мест скопления людей), состояние иммунитета, ментальное здоровье и т. п. Настороже следует быть людям из группы риска тяжелого течения COVID-19. Хорошо, если, заболев, они находятся под клинико-лабораторным мониторингом врача. К сожалению, в ситуации, когда доступ к медицине ограничен, спасение утопающих переходит в руки самих утопающих, а также их близких.

В целом, чем старше человек, тем тяжелее, как правило, протекает заболевание. Поэтому возрастных пациентов нужно изолировать от возможных источников инфекции.

Группы риска (любой возраст):

злокачественные новообразования;

хронические заболевания почек;

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

сердечно-сосудистые заболевания;

иммунодефициты;

ожирение (ИМТ — индекс массы тела — 30 и выше);

беременность;

серповидноклеточная анемия;

курение;

сахарный диабет второго типа.

Ожирение является более высоким фактором риска тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем сахарный диабет. А вот, например, астма, муковисцидоз, гипертоническая болезнь, болезни печени, сахарный диабет первого типа пока относятся к изучаемым группам риска. Обратите внимание, что у людей с диабетом второго типа больше шансов заболеть тяжелой формой, чем у инсулинозависимых.

Появились симптомы коронавируса?

Осень и зима — сезон респираторных вирусов, но удельный вес коронавирусной инфекции в структуре ОРВИ доминирующий. Симптомыкоронавируса, особенно в первые дни, могут быть любые и ничем не отличаться от привычной легкой простуды. Подтвердить или опровергнуть диагноз на ранних стадиях может ПЦР-тест. Гослаборатории, в которых по направлению семейного врача проводят бесплатные тесты, загружены под завязку, а результаты приходится ждать 7‒10 дней. Направление от семейного врача получить также непросто, вот и приходится многим сдавать тесты за свой счет. Важно сделать это вовремя, чтобы «поймать» вирус и не выбросить деньги зря.

ПЦР-тест высоко информативен в конце инкубационного периода и в первые семь дней от дебюта клинических проявлений. На второй неделе информативность его существенно снижается. После 14 дней, скорее всего, он будет отрицательным. Этим объясняются частые отрицательные результаты ПЦР-тестирования у больных с ковидной пневмонией, сделанные после указанных сроков. Подтвердить диагноз помогают также тесты на антитела методом ИФА. Однако может пройти до трех недель, чтобы они появились в выявляемом титре.

«Нужно учитывать наличие ложноотрицательных результатов ПЦР-тестов. Если есть типичная клиническая картина, или же пациент находится в очаге коронавирусной инфекции и у него возникает любая симптоматика — его нужно рассматривать как потенциального больного, — замечает Ольга Голубовская. — Если ПЦР отрицательный, но есть клиника, врачам дали возможность ставить клинико-рентгенологический диагноз».

Что-то пошло не так — осложнения коронавируса

Ухудшение состояния чаще всего возникает с 5‒7 дня, но случается и на 12‒14 день.

Степень повышения температуры тела (в том числе и плохо сбивающаяся) не всегда коррелирует со степенью тяжести заболевания и дальнейшими осложнениями. Есть пациенты с температурой под 40, которая ничем не сбивается и очень изнуряет. При этом поражение легких у них может быть минимальным. Такая лихорадка может держаться 14 дней, потом исчезает.

Пропал нюх — и тут многие впадают в панику. Аносмия и поражения глаз не являются критерием тяжести болезни, иногда даже наоборот.

До 5% заболеваний коронавирусной инфекцией начинается сразу с развития дыхательной недостаточности. В том числе и на фоне нормальной температуры тела, поэтому пульсоксиметрия (измерение сатурации — насыщения крови кислородом) нужна в обязательном порядке. Прибор, похожий на прищепку, надевается на палец, специальный инфракрасный светодиод пропускает свет через кровь и мягкие ткани, что позволяет определить сатурацию. В связи с поражением вирусом нервной системы и/или явлениями дыхательной недостаточности пациенты могут быть не совсем адекватными — так называемые счастливые гипоксики. Случается, что человек с сатурацией 60‒70% (при норме 95% и выше) поступает в стационар и совершенно не ощущает ее. Конечно, лучше, чтобы пульсоксиметрию проводил врач, ведь домашнее измерение иногда дает не совсем правильные результаты. Да вот на практике такая тактика сегодня трудновыполнима.

Что нужно знать пациентам, измеряющим сатурацию самостоятельно:

в течение дня следует снимать несколько показаний, и тенденцию к снижению рассматривать как угрожающую;

используйте указательный или средний палец;

не используйте пальцы ног или мочки уха;

учитывайте только значения, связанные с сильным импульсным сигналом;

наблюдайте за показаниями в течение 30‒60 секунд, чтобы определить наиболее часто регистрируемые значения;

снимите лак для ногтей с пальца, на котором проводятся измерения;

согрейте холодные пальцы перед измерением.

Сатурацию помогает улучшить свежий воздух. Если позволяет состояние, выходите на улицу, ходите не спеша, так улучшится приток кислорода к легким. Часто проветривайте помещение.

Согласно американскому протоколу, госпитализация необходима, если сатурация падает ниже 94%. В Украине, согласно последним нововведениям, этот показатель уменьшили до 92%. Теперь такие пациенты должны лечиться дома, под наблюдением семейного врача.

Врачебные ошибки при лечении коронавируса

Врачи, к сожалению, допускают немало ошибок при лечении пациентов с коронавирусом амбулаторно. К ним относятся, в частности, полипрагмазия (назначение множества лекарственных средств) и назначение антибиотиков без показаний.

Назначение антибиотиков с первых дней заболевания — огромная проблема. Пациенты не успевают получить положительный ПЦР-тест на коронавирус, как им тут же назначаются препараты. В Украине во время пандемии антибиотики превратились в лекарство от тревоги. Страшно представить, что будет через год с антибиотикорезистентностью, говорят эксперты. Есть данные, что после первой волны коронавируса в Нью-Йорке массовое использование антибиотиков привело к увеличению множественной лекарственной устойчивости грамм-отрицательных бактерий, которые могут быть потенциально смертельными в дальнейшем при коронавирусной инфекции.

«Я не знаю, как поломать это (повальное необоснованное назначение антибиотиков. — Ред.). Это не вирусное, не бактериальное поражение легких. Это индуцированное вирусом иммунное поражение легких. Это клинический ожог легкого по сути. Назначают по два антибиотика, потому что температура не падает. Она и не может упасть, потому что там совершенно другой механизм», — говорит Ольга Голубовская.

Еще одна ошибка — раннее назначение ГКС (глюкокортикостероидов). Это увеличивает репликацию вируса, пролонгируя время жизни вируса и удлиняя заболевание. Гормоны и инфекционные заболевания — это диаметрально противоположные понятия, за исключением неотложных состояний. Поэтому любыми иммуносупрессивными гормональными средствами пролонгируется размножение вируса.

К врачебным ошибкам можно отнести и назначение КТ-исследования без показаний, а также недостаточное внимание к группам риска.

Идем на выздоровление. Когда человек уже не заразен?

Самая высокая заразность — в конце инкубационного периода и в начале симптоматики. Многочисленные исследования показывают, что уже спустя неделю после появления симптомов вирусом, полученным из соскоба носоглотки, невозможно заразить клетки в культуре. На людях эксперименты по заражению не проводились, поэтому регуляторы перестраховываются и берут промежуток в десять дней плюс еще три. Другими словами, спустя десять дней после дебюта симптоматики человек считается не опасным для окружающих.

Эта цифра взята ВОЗ, CDC и другими уважаемыми организациями не с потолка, а по итогам исследований сотен тысяч переболевших. Данные были приняты во внимание и в Украине, в сентябре внесены изменения в приказ Минздрава №722 «Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)». О критериях выхода из самоизоляции можно прочесть в этой статье.