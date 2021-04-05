Инфаркт: как избежать

https://racurs.ua/2840-infarkt-kak-povliyat-na-plohuu-genetiku.html

Ракурс

Об особенностях лечебного питания кардиопациентов, можно ли повлиять на «плохую» генетику и что нужно знать пациентам после COVID-19 «Ракурс» беседовал с врачом-диетологом Института сердца Минздрава Украины, главой наблюдательного совета Ассоциации диетологов Украины Александрой Кириленко. (Первую часть интервью читайте тут).



—Какие основные факторы риска развития инфаркта и как можно на это повлиять?

— Первичный критерий — генетическая предрасположенность. Чаще всего наследование идет по мужской линии — прадедушка-дедушка-папа-сын и внук. Казалось бы, генетику изменить нельзя. Но повлияв на организм извне, мы можем придать ему новый признак — сегодня это активно развивающаяся область знаний, называемая эпигенетикой. То есть сегодняшние условия среды организма влияют на его потомков в будущем. Изменив стиль питания, образ жизни, мы можем поменять проявления тех или иных генов.

Если есть генетическая предрасположенность, детерминирование атеросклероза, ишемической болезни сердца, а в роду были инсульты, инфаркты, то такому мальчику с самого раннего возраста нужно уделить особенно пристальное внимание. Растить правильно — не в гиподинамии, но и без тяжелых физнагрузок. Мальчишкам нельзя сидеть на углеводно-жировой диете. К сожалению, именно эту «диету» они предпочитают — бургеры, чипсы... Лучше сьесть нормальный кусочек мяса с овощами, зеленью. Родители должны рассказывать и доносить важность здорового питания детям, приучать к этому с малолетства.

Второй фактор риска развития инфаркта — мужской пол. Третий — возраст после 45 лет. Конечно же, это и плохие привычки. Курение не так страшно воздействием никотина, а вот смолы провоцируют отложение холестериновых бляшек. Питание и гиподинамия (малоподвижный образ жизни), безусловно, также влияют.

Многие украинцы выбирают углеводно-жировое питание. Часто слышу: я спортсмен, эти калории расходую. Сьел бургер, картофель фри, запил кока-колой и пошел в спортзал. Но на таком питании с перекосом в углеводы и жиры, невозможен синтез белка в организме, происходящий в гепатоцитах. Белок-синтезирующая функция печени страдает. Тяжелая атлетика в данном случае абсолютно не помогает, а лишь ведет к тому, что сердце работает с перегрузкой.

Еще один момент — украинцы очень мало пьют обычной воды. Недавно были приняты новые нормы: ежедневно нужно выпивать не 30, а 40 мл воды на килограмм массы тела. Это не сладкие и газированные напитки, а обычная вода. которая разбавляет внутреннюю среду. Недостаточный водный режим приводит к снижению объема циркулирующей крови и ее сгущению, склонности к тромбозам.

Загляните в свою тарелку, или Как убежать от инфаркта

—Давайте поговорим о питании как профилактике заболеваний. Что посоветуете тем, кто хочет изменить жизнь «с понедельника»?

— Каждый может сравнить свой рацион с «Тарелкой здорового питания», разработанной в 2018 году Минздравом, Центром общественного здоровья и Ассоциацией диетологов Украины.

Весомую часть этой тарелки занимают овощи и бобовые (300 грамм овощей в день в несколько приемов и 75 грамм бобовых). Не больше 5 г соли и 50 грамм сахара ежедневно. Обязательно нужно не забывать о 2,5-3 порциях кисломолочных продуктов. Это два стакана кефира (питьевой биойогурт, ряжанка), полпачки творога, 30-50 грамм рассольного сыра (фета, моцарелла, адыгейский).

В «тарелке» должны быть полезные растительные жиры — 70 грамм в сутки. У нас их практически никто не употребляет. Для сердца и сосудов именно масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, являются профилактической программой инфаркта, ишемической болезни сердца и атеросклероза в том числе.

—А как насчет красного вина?

— Феномен красного вина существует. Французские ученые из Бордо провели исследование на 50 тысячах французов и доказали кардиопротекторный эффект красного вина. Но этот эффект дозозависим: 50 мл красного вина снижали смертность от инфаркта миокарда на 20%. Но у нас так пить не умеют! Пьют довольно много и не понимают, что один из самых калорийных продуктов — это алкоголь.

—Какойcheck-up вы посоветуете проходить тем, у кого в роду есть случаи инфарктов?

— Если есть генетическая предрасположенность, можно с 12 лет сдавать липидограмму. Случается, интенсивный рост сопровождается повышенным уровнем холестерина в крови, Это физиология и ничего страшного, если, конечно, показатели не зашкаливают. Кроме липидограммы — ЭКГ и ЭхоКГ (эхокардиография, УЗИ сердца).

Раз в год я бы советовала всем и каждому проходить профилактический медосмотр. Сдать общий анализ крови, биохимию с липидограммой, глюкозу — сахарный диабет часто маскируется. Тиреоидную панель и УЗИ щитовидной железы (для киевлян обязательно). ЭКГ и эхокардиографию. Осмотр гинеколога и уролога раз в год также никто не отменял.

Измеряйте артериальное давление. Случается, на приеме у врача давление у пациента повышается — это так называемая «гипертензия белого халата». Поэтому давление лучше мерить дома, три раза, выводя среднее арифметическое. Следите за пульсом, многие не ощущают аритмии.

Если есть проявления или предрасположенность к ишемической болезни сердца, можно сдать анализ крови на маркеры ишемического повреждения миокарда.

Гипертоническая и ишемическая болезни молодеют. Нередко у 35-40-летних находят эти патологии. Нужно делать дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, смотреть, нет ли атеросклеротического повреждения, расширения интима-медиа.

Сердце иCOVID-19:будем бдительны

— Прошлым летом мир спорта (и не только) потрясла смерть звезды баскетбола Майкла Оджо. 27-летний спортсмен скончался от сердечного приступа на тренировке. Несколькими месяцами ранее баскетболист легко переболел коронавирусной инфекцией. Эта новость изрядно встревожила как обычных людей, так и медицинское сообщество. Перестраховываясь, часть университетов США отозвала участие своих студентов в профессиональных соревнованиях. У некоторых пациентов (даже с легкими симптомами болезни) после выздоровления обнаруживали повреждения сердца. COVID-19 может вызвать тромбозы, повышает риск инфарктов и инсультов. Что бы вы посоветовали переболевшим ковидом?

— Коронавирусную инфекцию иногда сравнивают с гриппом. Это совсем другое заболевание. COVID-19влияет на систему коагуляции и антикоагуляции, на плазменное и клеточное звено гомеостаза. Пневмония при ковиде интерстициальная. Отличается тем, что на первый план выходят микротромбозы, которые потом перерастают в фиброз легких. Такая пневмония лечится не антибиотиками, а антикоагулянтами. Ее нужно вести как интерстициальную пневмонию — аналогично как при легочном сердце, сердечной недостаточности.

Если вы переболели ковидом, нужно обследовать сердце и сосуды, сдать кардиопанель, липидограмму, коагулограмму, протромбиновый индекс. По моему мнению, длительный прием антикоагулянтов до трех месяцев нужно назначать всем заболевшим.

Советую принимать омега-3 жирные кислоты (по 800 мг в день) до полугода. Напомню, что это природные антикоагулянты.

А вот прием витамина D сейчас повсеместен и бесконтролен. Стоит не забывать, что высокие дозы этого витамина гепатотоксичны.