«…исчезнет вирус, нападут клещи» Фото pixabay

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Не успел растаять снег, а в повестке дня почетное место наряду с коронавирусом заняли кровожадные клещи. «Счастья в этом бренном мире не ищи, исчезнет вирус, нападут клещи», — шутят в соцсетях. Клещи действительно переносят инфекционные заболевания. Их несколько, но особенно актуален клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Что делать, если не повезло и укусил клещ? Не обращать внимания? Отнести клеща в лабораторию или сдать анализы самому, чтобы спать спокойно?

Хорошая новость от специалистов: клещевой боррелиоз поддается лечению, если делать это своевременно. А если не лечить? Избавившись от клеща, человек может не наблюдать привычных проявлений нездоровья: ничего не болит, да и температура в норме. Без лечения болезнь Лайма переходит в хроническую форму — затрагивает сердечно-сосудистую и нервную системы, начинаются проблемы с суставами. Пациент месяцами может обивать пороги специалистов, так и не докопавшись до истинной причины своего недуга, приводящего порой к инвалидности. Нередко ни врачи, ни пациент не прослеживают причинно-следственную связь новых жалоб с укусом клеща несколько лет назад. Эту связь, пожалуй, заметил бы инфекционист, но с жалобами на сердце или суставы мы, скорее, пойдем к другим специалистам.

Каждого клеща, который вас укусил, следует рассматривать как потенциально инфицированного. И это не нагнетание паники. Таким образом можно избежать слишком позднего обращения к врачу и не допустить хронизации боррелиоза — советуют инфекционисты. Вероятность получить заболевание невысока, но пренебрежение — не лучшее решение в этом вопросе.

Если вас укусил клещ: алгоритм действий

Удаление клеща. Эту процедуру лучше доверить специалистам, например, обратиться в ближайший травмпункт. Как быть, если доступ к медицинской помощи ограничен, к примеру, вы находитесь в турпоходе? Главное правило: удалить клеща следует как можно быстрее. Дело в том, что вероятность заражения значительно снижается, если клещ был прикреплен менее 24 часов. Для удаления кровопийцы лучше всего воспользоваться пинцетом, продаются также специальные приспособления. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендует воспользоваться пинцетом с тонкими концами. Захватите членистоногого настолько близко к поверхности кожи, насколько возможно, потяните с достаточным усилием плавно вверх. Не прокручивайте его и резко не дергайте — так вы можете разорвать клеща, и его фрагменты останутся в ранке. После удаления тщательно обработайте место укуса и руки дезинфицирующим средством. Уничтожьте клеща — заверните в бумагу или смойте в унитаз. Никогда не раздавливайте пальцами! Ведь на коже могут быть микротрещины, через которые возбудитель боррелиоза попадет в кровь.

Болеет не клещ, или Почему клещей не нужно сдавать на анализы. «Клещей на наличие у них боррелии обследовать не надо. Это не имеет клинического значения, потому что даже наличие в клеще боррелии не повод для лечения человека. Более не клещ. Ми не знаем, передал он человеку боррелию или нет», — объясняет врач-инфекционист Станислава Гапонова.

Идеальный следующий шаг — показаться инфекционисту

Найди эритему. Если вы не можете попасть на прием к специалисту, наблюдайте за местом укуса клеща. В течение 2–4 недель может появиться кольцеобразная (мигрирующая) эритема. Кольцевидная эритема — типичное проявление болезни Лайма. Это покраснение кожи, появляющееся вокруг места укуса клеща и распространяющееся от него в виде круга диаметром не менее 4 см. Именно вокруг места укуса. Если вы заметили нечто похожее, но в ином месте, следует также показаться инфекционисту. Вас мог укусить другой клещ, а вы этого попросту не заметили. Если появилась кольцевидная эритема, стоит безотлагательно обратиться к врачу. Поводом прийти на прием к инфекционисту являются также симптомы, схожие с ОРВИ, — температура, недомогание, боли в мышцах и суставах.

Однако эритема появляется не всегда. «Это миф, что при заражении всегда будет на коже характерное пятно (кольцевая эритема), — разъясняет врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский. — Ничего подобного. У многих (40–60%) эритемы не бывает, или она имеет абсолютно нехарактерный вид. Именно так делают основные ошибки. Тем более что не всегда видно место укуса (спина, ягодицы). Поэтому признаком заражения/незаражения является не только эритема, но ще и лабораторные анализы».

Эритема не появилась? Сдайте анализы. Если в течение трех недель после укуса клеща кольцевидная эритема не появилась, следует сдать анализ крови на антитела к Borrelia burgdorferi — IgM и IgG методом иммуноферментного анализа (ИФА). Безусловно, назначать анализы должен врач. Однако часто в лаборатории лучше владеют информацией, чем некоторые медики. Если поход к инфекционисту невозможен или откладывается, можно напрямую обратиться в лабораторию.

«Это золотое общепринятое правило. Не надо сдавать раньше, это ничего не даст. Это бесполезная трата времени и денег. Еще не успеют выработаться иммунные клетки, ничего в крови не видно. 21 день — это не поздно, это нормально. Если анализ отрицательный, все хорошо. Можно забыть о клеще. Если положительный, не повезло, но тоже ничего страшного, нужно просто вовремя пролечиться», — рекомендует Евгений Дубровский.

Если анализ на иммуноглобулины окажется положительным, для окончательного подтверждения диагноза врач может назначить еще один — методом иммунного блота.

«Результаты анализов необходимо обсудить с врачом. Назначение лечения только при наличии антител к боррелии и отсутствии клинических проявлений является очень дискутабельным вопросом», — предостерегает Станислава Гапонова.

Антибиотики как профилактика клещевого боррелиоза. А нужно ли? Как считают инфекционисты, профилактическое лечение при боррелиозе — вопрос очень спорный. Взрослым возможно проведение антибиотикопрофилактики (как правило, назначается доксициклин 200 мг однократно) при следующих условиях: если после укуса прошло не более трех суток, и клещ сидел свыше 36 часов. Детям антибиотикопрофилактика не проводится.

Напомним, что ставить диагноз и принимать решение о лечении должен только врач.

«Есть определенная доля пациентов, которые не отвечают на стандартное лечение, — отмечает Евгений Дубровский. — Как и при любых других болезнях. И гепатит не все побеждают с первой попытки лечения, и гастрит, и пиелонефрит и т.д. Но преобладающее большинство хорошо лечатся. И от боррелиоза в том числе».