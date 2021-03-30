Врач-диетолог Александрой Кириленко

https://racurs.ua/2839-razbitoe-serdce-kak-dietoterapiya-pomogaet-pri-lechenii-infarkta-sovety-vracha.html

Ракурс

Многие медики, увы, не знают, что пациенту в первые дни после инфаркта можно употреблять только воду. в чем автор этих строк убедилась пару недель назад, когда близкий родственник попал в больницу с острым инфарктом миокарда. Спасибо врачам — спасли, продлили линию жизни на ладони еще одного пациента. К слову, ему чуть за сорок, очень активный и регулярно занимающийся спортом.

Заболевания сердца стоят на первом месте среди причин смертности в Украине. Статистика удручает: ежегодно случается около 40 тысяч инфарктов. Это примерно все население Миргорода или Подольска. За безликими цифрами стоят человеческие судьбы и жизни. Прискорбно, но инфаркт молодеет. Проблема особенно актуализировалась во время пандемии, ведь риск инфаркта на фоне COVID-19 возрастает. Мы привыкли лечить болезни «волшебными» таблетками. Безусловно, без лекарственных препаратов обойтись нельзя, но мало кто в курсе, что именно диетотерапия — это самые важные и главные рекомендации в лечении всех патологий органов и систем. Очень часто значимость лечебного питания беспечно преуменьшается.

О том, как распознать инфаркт, особенностях лечебного питания кардиопациентов, можно ли повлиять на «плохую» генетику и что нужно знать пациентам после COVID-19 «Ракурс» беседовал с кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом Института сердца Минздрава Украины, главой наблюдательного совета Ассоциации диетологов Украины Александрой Кириленко.

Первые три дня после инфаркта — самые сложные для пациента и доктора

— Александра Евгеньевна, как питание может помочь при лечении инфаркта? Что самое главное в реабилитационной диетологии при этом заболевании?

— Питание при инфаркте — очень актуальная тема для каждого пациента и кардиолога, ведущего терапевтический прием. Для каждого здорового человека, потому что с этим могут столкнуться абсолютно все, независимо от возраста, пола, веса и образа жизни.

Ранее для таких пациентов использовали стандартную диету №10 по Певзнеру (диетические столы по Певзнеру — система из 15 диет, разработанная в свое время врачом-терапевтом по группам заболеваний. — Ред.). Диетические столы учитывали лишь заболевание, но не человека в целом. Сейчас это уже история. В настоящее время программы питания составляются врачами-диетологами индивидуально. Принимаются во внимание основные патологии и физиологические особенности организма, с учетом стандартов питания, разработанных Ассоциацией диетологов Украины. Например, у пациента полиорганная патология, то есть присутствует и патология сердца, и поджелудочной железы, печени плюс почек. В этом случае нужна не одна диета, а диетотерапия, подобранная персонально по всем нозологическим единицам. Именно подобными проблемами и занимается клиническая диетология.

Если говорить об инфаркте, очень важно, чтобы в сердечной мышце происходили восстановительные процессы. Нужно улучшить процесс кровообращения, обмена веществ, уменьшить нагрузку на сердце и сосуды, нормализовать двигательную деятельность кишечника. Вот на это и направлена диета. Самое главное в процессе реабилитационной диетологии во время инфаркта — не форсировать события по приему пищи. В первые три дня после инфаркта в основном это только теплая вода.

— С чем это связано?

— Первые три дня — самые сложные для пациента и доктора. Особенно если это острый инфаркт миокарда и он в ходу (приступ стенокардии через двадцать минут может закончится инфарктом, могут быть острые состояния — проявление ишемической болезни сердца). Конечно, многое зависит от зоны инфаркта — трансмуральный, очаговый или мелкоочаговый. При трансмуральном происходит глубокое поражение с некротическим участком (отмиранием) большого количества миокарда из-за тромбоза ведущей коронарной артерии. Другими словами, кровь не подходит к этому участку и начинается инфаркт — разрыв. При этом продуцируются определенные биологические вещества, приводящие к нарушению микроциркуляции. Происходит очень высокое перекисное окисление липидов, потому что повреждаются мембраны всех клеток. Все это дает общую интоксикацию. Как это проявляется? Потерей сознания, коллапсом, острой болью в грудной клетке. Нарушением дыхания, сердцебиения, чревато летальными исходами.

— По каким признакам можно заподозрить инфаркт?

— Резкая боль за грудиной, распространяющаяся в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть. Боль не снимается в течение 15-20 минут после приема валидола, корвалола, нитроглицерина. Нужна госпитализация. Срочно! В течение двух часов — так называемое терапевтическое окно — такому пациенту нужно сделать коронарографию, ввести антикоагулянты и решить вопрос о стентировании. И вести такого пациента в реанимации. В первый день инфаркта ни в коем случае нельзя человека кормить.

— Почему?

— Это пограничное состояние между жизнью и смертью, дайте организму сосредоточиться на реабилитации. Только теплое слабощелочное питье, например, «Поляна Квасова», «Поляна Купель». Если минеральной воды нет под рукой, можно в обычную питьевую воду добавить соды на кончике ножа. Вода дается в теплом виде и без газа, два-три глотка каждые пару часов. Питье не обильное, нам не надо повышать объем циркулирующей крови. Сердце — это постоянно работающий орган, который, как мотор, качает кровь. Здесь он работает на пределе, на износ.

Итак, первые три дня пациент пьет только воду. В этот период запускается процесс аутофагии. В 2016 году японский ученый Йосинори Осуми за исследование механизмов аутофагии был удостоен Нобелевской премии. Формируется активная лизосома, она поглощает все токсические вещества, обломки клеток, обломки некротической ткани — состояние больного улучшается. При этом нужно давать достаточное количество жидкости. Кроме слабощелочной воды это может быть отвар шиповника, сухофруктов — без добавления сахара.

— А если у пациента просыпается сильный аппетит, он не может продержаться три дня на воде?

— В первые три дня инфаркта пациенту нужно стараться не есть. Если сильно захочется, больному можно дать перетертый в блендере овощной суп. Приготовить его из картофеля, моркови, тыквы, чуть-чуть корня сельдерея, можно добавить амарантовую крупу. А вот белокочанной капусте лучше отказать, можно добавить цветную. Кроме супа разрешается слизистая каша — это может быть овсянка, гречка или амарантовая. О последней часто забывают. Амарантовая крупа хорошо усваивается, ведь не содержит глютен. В ней есть полноценные растительные белки и сквален — очень мощный антиоксидант, помогающий бороться со свободными радикалами. В амарантовую кашу можно добавлять, например, несколько капель льняного или масла черного тмина.

— Родственникам всегда хочется порадовать больного любимыми блюдами. Как со временем меняется рацион пережившего инфаркт?

— При инфаркте стоит тщательно оговаривать с врачом все, что пациент собирается есть. Лучше всего, чтобы врач-диетолог параллельно с реаниматологом расписывал все приемы пищи. После инфаркта значительно снижается энергоценность рациона — уменьшение белков в рационе, углеводы и жиры сводятся к минимуму. Исключается употребление соли, острого, жареного, жирного, маринадов.

Итак, в первые три дня — только теплое питье, даем организму адаптироваться в сложной ситуации. Затем рекомендованы блюда дробного питания, то есть маленькими порциями 5-6 раз в день. Это должны быть хорошо проваренные, тушеные, измельченные блюда. Подаются пациенту в комфортной температуре — теплыми, но не горячими или холодными. Это может усугубить течение инфаркта.

Первая неделя после инфаркта — острый период. Пациент может употреблять перетертые овощные супы-пюре, перетертые каши из цельнозерновых продуктов, с низким содержанием глютена (чтобы избежать брожения). Амарантовая, овсяная или гречневая крупа варится и перетирается блендером, с небольшим добавлением сливочного масла (перетопленного). В рацион можно добавлять готовые питательные смеси для реанимационных пациентов (например, Нутриция). В дневном рационе не должно быть больше 30-50 грамм белка (в основном за счет растительных белков, содержащихся в крупах, овощных супах, ни в коем случае не на бульоне!). Углеводов — 150 грамм. Не больше 30 грамм жиров — растительных полиненасыщенных — примерно 3 десертные ложки.

Вторая-третья неделя после инфаркта — подострый период.Разрешается употребление измельченной пищи, не настолько гомогенизированной, как на первом этапе. Увеличивается количество белка (60-70 граммов), жиров — 50-60 (ненасыщенных, полиненасыщенных), сложных углеводов — до 250, исключая сахар. Примерно с третьей недели можно подсаливать пищу. Но не более 3 грамм соли в сутки.

Четвертая неделя — стадия рубцевания. Уже можно употреблять пищу, нарезанную мелкими кусочками. В рацион включаются белые сорта мяса (индейка, курица, кролик), но лучше начать с рыбы белых сортов (треска, дорадо, форель, минтай). А вот от красной стоит отказаться, ведь промышленно выращенная красная рыба содержит токсические вещества. Особенно хочу отметить богатые омега-3 жирными кислотами скумбрию, сельдь, макрель. Они помогают как в профилактике инфаркта, так и в его лечении. Омега-3 — модификаторы клеточных мембран, также влияют на систему свертывания крови — обладают антикоагулянтным эффектом. Омега-3 – это собирательное название для жирных кислот. В рыбе и морепродуктах содержится EPA (эйкозапентаеновая) и DHA (докозагексаеновая) жирные кислоты. А в семени льна, например, растительная альфа-линоленовая омега-3. Советую в ежедневный рацион также включить 2 ложки перемолотых семян льна, это полезно и вкусно с биойогуртом или биокефиром. Остановите свой выбор на полиненасыщенных растительных жирах — рапсовом, оливковом, льняном, кунжутном, масле черного тмина и амарантовом. Рапсовое масло — отличный антиоксидант, с очень высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты, снижающей перекисное окисление липидов.

Можно применять препараты с омега-3, терапевтические дозы которых подбираются индивидуально. Общие рекомендации таковы: 600-800 мг в сутки, длительный прием. Омега-3 хорошо сочетаются с назначенными врачом препаратами-ангикоагулянтами, позволяют скорректировать их дозу.

Мясо и рыбу важно не запекать куском, а готовить в виде суфле. Не забывайте о яйцах! Они не повышают уровень атерогенного холестерина, как считалось раньше. Яйца «реабилитировали». Предпочтение лучше отдать перепелиным, обязательно чуть отварить (съедать 2 яйца в день).

Начинаем пополнять организм калием и магнием. Поможет рацион, богатый отварными, тушеными, запеченными овощами и фруктами (печеные яблоки, тыква, корнеплоды). Очень полезна так называемая смесь Стражеско. Размоченные курагк, изюм, орехи, мед и лимоны без шкурки перемолоть и принимать 2 ст ложки в день (хранить в холодильнике).

После инфаркта придется забыть об армянской и грузинской кухнях

— Какие продукты советуете добавить в свой рацион тем, кто пережил инфаркт, а что категорически нельзя?

— Запрещено употреблять продукты, которые сложно перевариваются, вызывают брожение в кишечнике, провоцируют метеоризм. Продукты, богатые холестерином — субпродукты (печень, сердце). Животные жиры и сахар также исключаются. Запрет на экстрактивные вещества — бульоны, отвары, холодцы... Разрешается молочное желе на желатине или агар-агаре. Полезно добавлять в желе овощное или фруктовое пюре из печеного яблока, тыквы, чернику и черную смородину (в них содержатся биофлавоноиды).

Через месяц после инфаркта можно ввести в рацион вторичный бульон из домашней курицы, чтобы помочь фибробластам на стадии рубцевания.

В рационе пациента, пережившего инфаркт, должны быть липотропные вещества. Это витамин С, калий, продуты, стимулирующие двигательную функцию кишечника — пребиотики и пробиотики. Пробиотики — это бифидум- и лактобактерии, содержащиеся в йогуртовых культурах — биокефире, биоряжанке, биойогурте. Они должны быть свежие, не больше трехдневной давности. Самый лучший вариант — продукт, приготовленный самостоятельно в йогуртнице на закваске. Пребиотики — это субстрат для роста нормальной микрофлоры кишечника. Клетчатку или пектин можно добавлять в йогурт.

Добавьте в рацион продукты, богатые кверцетином. Этот полисахарид снижает перекисное окисление липидов. Кверцетин содержится в яблоках, красных сортах паприки, гранате. Больше всего кверцетина в топинамбуре (земляная груша), а также в корне сельдерея. Можно отварить и приготовить из них пюре, а после третьей недели инфаркта включать в пищу и свеженатертыми. На нашем рынке есть также препараты кверцетина украинского производства (квертин или водорастворимый корвитин).

— Как долго пациент после инфаркта должен придерживаться лечебного питания?

— Здоровое питание с ограничением соли должно быть пожизненным. Так называемая DASH-диета наиболее подходит кардиологическим пациентам. В состав этой диеты входят в основном цельнозерновые крупы. Она содержит много калия и магния, немного белковых, кисломолочных продуктов. Можно употреблять любые фрукты и овощи, кроме острого перца, имбиря, которые могут провоцировать приступы стенокардии. После инфаркта придется забыть об армянской и грузинской кухнях. Острые блюда могут вызывать аритмии, поэтому кардиологическим пациентам от них стоит воздержаться.

— Как часто после первого инфаркта случается следующий?

— Многое зависит от образа жизни, стиля питания. Иногда люди просто перестают принимать назначенные лекарственные препараты. Например, если было стентирование, то чаще всего к лечению добавляется пожизненный прием тромболитиков. Диета — это основа. Если врачи достали вас с того света, дали еще один шанс на жизнь и вы ушли из стационара своими ногами, нужно полностью изменить свой образ жизни.

— А как насчет физической активности?

— Приветствуются дозированные физические нагрузки. Не тяжелая атлетика, не тренажерный зал. Аэробные нагрузки на свежем воздухе. Лучше отдать предпочтение ходьбе в умеренном темпе, скандинавской ходьбе с палками.



(Продолжение следует)