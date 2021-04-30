Я переболел COVID-19, но не чувствую себя полностью здоровым

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Ракурс

«Я переболел COVID-19, но не чувствую себя полностью здоровым»… Увы, но некоторым пациентам быстро забыть о вирусе с короной не получится: остаются осложнения, которые еще долго портят жизнь. Эмоциональная нестабильность, бессонница, одышка, раздражительность, панические атаки, депрессия, расстройства желудочно-кишечного тракта... Пациенты с подобной симптоматикой оказываются практически один на один со своими проблемами. Ведь выписка из стационара или закрытие больничного листа семейным врачом происходит по основным критериям клинического выздоровления (отсутствие температуры, нормализация анализов и т.п.). Проблема постковидного синдрома недостаточно широко обсуждается. Семейные врачи часто разводят руками, и такие больные растеряны, не зная, куда обращаться.

«Пациенты выписываются из больницы, вроде все замечательно. По нашим наблюдениям, проходит от четырех до восьми недель, и начинается то, что принято называть постковидным синдромом. В течение этого времени после болезни врачи и пациенты должны быть настороже», — советует главный врач областной инфекционной больницы города Николаева Светлана Федорова.

Есть и хорошая новость: в Украине разработан долгожданный протокол реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции (приказ Минздрава №771 от 20.04.2021 «Об утверждении Протокола оказания реабилитационной помощи пациентам с коронавирусной болезнью (COVID-19) и реконвалесцентам»). По мнению специалистов, этот документ должен стать настольной книгой каждого врача, особенно семейного. В приказе также есть анкета пациента, которая поможет врачу (как и самим пациентам) оценить риски и решить, какую именно помощь необходимо оказать человеку, обратившемуся с жалобами.

После «короны»: когда не болен, но и не здоров

До сих пор в мире нет четко сформулированного согласованного определения для указанного состояния. Где заканчивается острое заболевание и начинается постковидный синдром? Например, в клинических рекомендациях Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) «Лечение долгосрочных последствий COVID-19» применяются следующие критерии:

острый COVID-19 — признаки и симптомы заболевания сохраняются до 4 недель;

длительный симптоматичный COVID-19 — признаки и симптомы заболевания сохраняются от 4 до 12 недель;

пост-COVID-синдром — признаки и симптомы развиваются во время или после COVID-19, сохраняются более 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом.

А вот Гарвардская медицинская школа использует определение post-COVID long-hauler — «дальнобойщик». Это любой человек с диагностированным COVID-19, который не вернулся к своему уровню здоровья и функционирования через шесть месяцев после перенесенного заболевания.

По разным данным, «дальнобойщиками» становятся от 10 до 50% пациентов, перенесших COVID-19. Выделяют две группы таких больных: лица, имеющие необратимые повреждения легких, сердца, почек или мозга, которые влияют на их способность функционировать; и те, у кого продолжают наблюдаться изнурительные симптомы, несмотря на отсутствие заметных повреждений органов. Однако какой бы ни была природа таких изменений, постковидный «хвост» обусловливает потребность в реабилитации этих пациентов.

На что жалуетесь?

По наблюдениям врачей, около 80% пациентов в Украине, перенесших тяжелые и среднетяжелые формы ковида, страдают постковидным синдромом. Как ни удивительно, но перенесшие болезнь в легкой и стертой форме также не являются исключением. Правда, в этой категории процент с постковидным синдромом значительно ниже.

Специалисты обращают внимание на важный момент: состояние нездоровья в течение нескольких недель после ковида может быть не связано с постковидным синдромом. Например, некоторые люди не подозревали о наличии у них гипертонии. Болезнь не возникла из-за коронавирусной инфекции, пациент попросту не замечал повышенного давления.

Слабость голоса. «Очень многие жалуются на слабость голоса: человек не может долго разговаривать, его это пугает. Ничего страшного в этом нет, это пройдет. По нашим наблюдениям, от месяца до четырех», — говорит Светлана Федорова. Как в этом случае себе помочь? Старайтесь не говорить много. Предупредите собеседника, что вы можете делать паузы. Пользуйтесь другими методами общения, например, пишите текстовые сообщения. Можете напевать любимую песню под душем — это хорошее упражнение. Всем ковид-больным врачи советуют выпивать не менее трех литров воды в сутки. Не забывайте это делать и после выписки из больницы — советует врач. Обязательно всегда держите под рукой бутылку с водой, пейте небольшими глотками, это поможет держать голос в форме.

Одышка. Она может возникать спонтанно: вы едите и вдруг начинаете задыхаться. Старайтесь не паниковать. Есть специальные упражнения, техники дыхания, которые хорошо помогают справиться с этим состоянием. Например, такая: сядьте на стул, расслабьте плечи и положите локти на стол. Дышите глубоко: вдох носом — выдох ртом. Сделайте 5–6 подходов (более подробно о том, как помочь себе при одышке, можно прочесть все в том же приказе Минздрава №771).

Нарушение мобильности (подвижности, ритма жизни). Если до болезни вы шутливо называли себя электровеником, то теперь кажется, будто ваши батарейки напрочь сели. Специалисты утверждают, что это состояние проходит, но иногда может понадобиться до 7–8 месяцев. «Берегите себя. Найдите магазины поближе к дому, ищите возможность подъехать. Не ходите на большие расстояния», — советуют медики.

Сохраняйте энергию. Не спешите! Постарайтесь в течение пары месяцев после «короны» говорить себе: «Я человек медленный». «Понимаю, что пациентов прямиком выписывают на работу, там подгоняет начальство. Все же постарайтесь замедлить свой ритм жизни, — рекомендует С.Федорова. — При физическом, психическом истощении у большинства пациентов отлично работает «Стимол», стандартная доза — один пакетик три раза в сутки (можно подбирать дозу индивидуально, но не самостоятельно, а обязательно с вашим врачом)».

При пониженной работоспособности, сосудистых нарушениях может помочь «Милдронат». За назначением дозы обратитесь к своему лечащему врачу.

А вот бежать в аптеку и запасаться недешевыми баночками витаминов медики не рекомендуют. Пополнять витаминный и минеральный запас лучше естественным путем, питание должно быть сбалансированным: в рацион должны входить фрукты, овощи, каши, зелень. Переболевшим стоит забыть о постах и диетах: рыба, мясо (индюшатина, кролик, телятина) в рационе обязательны.

Жалобы на память, снижение внимания, перепады настроения. Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией тяжело (особенно те, кому ставили дыхательную трубку во время пребывания в больнице), часто сталкиваются с проблемами концентрации внимания, запоминания и четкого мышления. Эти неприятные последствия могут влиять на отношения с близкими, ежедневную деятельность и возможность вернуться на работу или к обучению. У одних людей все приходит в норму через несколько недель или месяцев, но порой на восстановление уходит больше времени.

При возникновении подобных жалоб могут помочь следующие стратегии:

восстановить работу мозга помогают физические упражнения. Если вы чувствуете слабость, одышку или усталость, попробуйте постепенно вводить легкие упражнения в повседневную жизнь;

упражнения для мозга, такие как новые увлечения или виды деятельности, загадки, игры со словами и цифрами, упражнения на развитие памяти также могут быть полезны. Начните с тех упражнений, которые являются для вас непростыми, но выполняемыми, повышайте сложность по возможности, — это важно для сохранения мотивации;

помогайте себе: делайте заметки и напоминания. Пригодится будильник на телефоне, который напомнит о том, что необходимо сделать. Не стесняйтесь просить знакомых, друзей напоминать о каких-либо событиях;

разбивайте виды деятельности на отдельные шаги, чтобы не перегружать себя.

«При снижении памяти, внимания, при перепадах настроения хорошо работает «Бифрен» (250–500 мг три раза в сутки). Но дозу лучше подбирать с врачом, учитывая другие назначения. Важную роль играет то, с какими препаратами вместе назначается то или иное лекарство, через какой промежуток времени. Поэтому самолечением не занимайтесь, пожалуйста!» — предостерегает С.Федорова.

Ком в горле. Многие пациенты жалуются на проблемы с принятием пищи. Интересное наблюдение: не всегда жидкую кашу есть легче, чем измельченную еду. Врачи рекомендуют отдать предпочтение пище, порезанной на маленькие кусочки. Старайтесь обедать и ужинать в тихих привычных местах. В компании или ресторане вероятность спазма выше, а из-за невозможности сделать глоток у вас может начаться паника. Всегда держите рядом воду. Когда едите, старайтесь держать спину ровно — это способствует нормальной работе пищеварительного тракта.

Ментальное здоровье. «Практически у 90% после COVID-19 мы видим депрессию, тревогу, страхи, бессонницу... Что делать? Прежде всего высыпаться», — советует главврач инфекционной больницы. При нарушении сна не спешите бежать за разрекламированными снотворными. По словам Светланы Федоровой, хорошо работает «Вита-мелатонин», 1–2 таблетки в сутки. Обратите внимание на особенности применения: в одно и то же время, а после приема препарата нужно выключить свет, мобильный телефон, исключить все раздражители.

Не выпадайте из своего социального круга! Больше общайтесь, это отлично способствует скорейшему восстановлению.

Подробнее о самостоятельной реабилитации после COVID-19 можно прочесть в памятке от ВОЗ. Неприятные симптомы, к сожалению, стали практически нормой после коронавирусной инфекции — предостерегают медики и успокаивают, что со временем люди выздоравливают. Если одышка не проходит, плохая память, утомляемость продолжают усложнять вам ежедневную деятельность или делают невозможным возвращение на работу, либо ваше настроение ухудшается, не затягивайте, обращайтесь за медицинской помощью.