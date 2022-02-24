https://racurs.ua/2993-kak-preodolet-paniku-i-trevogu-5-poleznyh-uprajneniy.html

Ракурс

В нынешней ситуации очень важно сохранять спокойствие, не паниковать и аккумулировать свои силы для поддержки семьи и страны. Это чрезвычайно сложно сегодня, но мы сильные и мы сможем. Не становитесь легкой добычей психологической войны!

В настоящее время важно присутствие духа — умение не отключать зоны мозга, которые отвечают за рациональный контроль ситуации и волевые действия. Во время стресса импульс по нервным волокнам доходит до органов эндокринной системы надпочечников. которые производят большое количество гормонов и нейромедиаторов, участвующих в стрессовой мобилизации. Поэтому нужно делать гимнастику. каждые 20 минут. Это может быть несколько упражнений и дыхательная гимнастика, чтобы мозг не давал противоречивых команд мускулатуре.

Овладеть тревогой также помогут 5 упражнений по совету психолога Натальи Подлесной:

Рациональное упражнение. Узнавайте правдивую информацию о ситуации и верьте в готовность выполнять те действия, которые нам помогут справиться.

Все, что нам предписывают делать украинские военные, терробороны или противоаварийные организации, нужно выполнять. Держите в голове все, что вам помогало когда-то в прошлом, когда вы были в стрессе. Вы уже не раз справлялись со стрессом, справитесь и теперь.

Дыхательное упражнение. Вам нужно чувствовать свое дыхание и использовать его, чтобы восстановить равновесие. В этом поможет так называемое «квадратное» дыхание: 4 секунды на вдох, 4 секунды — задержка дыхания, 4 секунды на выдох и 4 секунды – задержка без воздуха.

Ограничительное упражнение.Ограничивайте свой информационный поток. Не читайте и не слушайте новости без перерыва.

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Телесное упражнение. Почувствуйте ноги на полу. Станьте в угол, где вы чувствуете себя защищенным. Думайте о теле, о том, что оно чувствует. Вы упругий человек, вы гибкий человек, вы крепко стоите ногами и опираетесь спиной. Нормализуйте дыхание и смотрите за мышцами. Ваши мышцы расслабляются не все сразу. Просто называйте части тела, где ваши мускулы расслабляются. Положите руку на сердце, послушайте стук сердца, осознайте себя живым.

Аналитическое упражнение.Эта техника заключается в поиске утверждений, альтернативных вашим тревожным мыслям. Такие альтернативные утверждения помогают снизить тревогу и сосредоточиться на выходе из сложной ситуации.