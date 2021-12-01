https://racurs.ua/2963-shtamm-omikron-novaya-ebola-ili-nashe-blago.html

Ракурс

Новый вариант коронавируса «омикрон», появившийся в Южной Африке, уже обнаружили также в Германии, Бельгии, Италии, Великобритании, Австралии... Чтобы остановить распространение нового штамма, некоторые страны избирательно закрывают авиасообщение. Что известно о новом мутанте? Пока немного. По предварительным данным, «омикрон» чаще, чем «дельта», инфицирует молодежь, распространяется быстрее, может поражать привитых и переболевших ковидом.

Летом казалось, что мир худо-бедно выходит из пандемии. Увы, но осенью практически во всех странах началась очередная волна коронавируса, — постарался штамм «дельта». А в ноябре пришли пренеприятнейшие новости из Ботсваны и ЮАР об обнаружении нового варианта вируса с короной. Штамм, вызвавший беспокойство не только во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), окрестили «омикрон». Большое количество мутаций, возникших в этом варианте, грозят превратить иммунитет, приобретенный ранее в результате вакцинации или болезни, в бесполезную штуку. Кроме того, многие изменения могут способствовать большей заразности вируса. Означает ли это, что результаты прививочной кампании обнуляются, и все придется начинать сначала? Неужели нас ждет новая пандемия с локдаунами и закрытыми границами? Небольшой спойлер: возможно, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. При некоторых условиях появление нового мутанта может оказаться даже благом.

«Не ходите, дети, в Африку гулять» — почему «омикрон» всех перепугал

B.1.1.529 — так называется этот вариант в эволюционном филогенетическом древе нового коронавируса. Штаммам, вызывающим беспокойство, дают более удобоваримые названия по буквам греческого алфавита. Для B.1.1.529 пару букв алфавита пришлось пропустить. Как объяснили в ВОЗ, во избежание конфуза, мол, «ню» могут ассоциировать со словом «голый», а «кси» похожа на популярную китайскую фамилию. Остановились на «омикроне». К слову, находчивые и неунывающие британцы тут же увидели в слове omicron анаграмму moromic (слабоумный).

Об «омикроне» сегодня мало данных. Несмотря на дефицит информации, уже слышны заявления о надвигающейся катастрофе и «новой Эболе». Так, председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предположил, что новый штамм может быть столь же опасным, как вирус Эбола, и заразным, как штамм коронавируса «дельта». Напомню, согласно данным ВОЗ, средний коэффициент летальности от заболевания, вызванного вирусом Эбола, составляет около 50% (в ходе прежних вспышек показатели летальности варьировались от 25 до 90%).

Стоит ли начинать волноваться или можно еще подождать? На сегодняшний день есть данные, позволяющие ученым делать прогнозы. Прогнозы об «омикроне» не очень приятные. Но все же это предположения, точно утверждать пока ничего нельзя. Что уже известно? «Омикрон» очень отличается от всех штаммов-предшественников SARS-CoV-2. По сравнению с исходным (уханьским) у «омикрона» появилось около 80 мутаций, более 30 — в спайк-белке коронавируса (важный белок, с помощью которого вирус проникает в клетки человека). Именно против этого шиповидного белка и направлены все вакцины.

Важная деталь: новичок не является потомком «дельта»-варианта. У нового штамма одновременно много мутаций, которые раньше по отдельности наблюдались в штаммах «альфа», «бета» и «гамма». Кроме изменений в спайк-белке, у «омикрона» есть еще и мутации в нуклеокапсидном белке, а недавно было показано, что такие мутации играют ключевую роль в повышении заразности.

О появлении подобного штамма коронавируса говорили с самого начала пандемии, но такое развитие событий считалось маловероятным. Предполагалось, что все последующие варианты коронавируса, скорее всего, будут появляться на основе «дельта»-штамма. Ведь он очень успешен и легко вытесняет конкурентов. Получается, коронавирус всех переиграл? Может быть, и нет. Поживем — увидим.

И откуда он такой взялся? Скорее всего, «омикрон» появился в организме человека с иммунодефицитом (не обязательно ВИЧ). Кто был этот нулевой пациент, неизвестно. При различных иммунодефицитах иммунная система не способна нормально реагировать на вторжение вражеского агента. Чем это чревато? По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, патогены (бактерии, вирусы) в организме людей с неполадками в иммунной системе могут персистировать, то есть длительное время существовать и размножаться в организме. Заболев ковидом, такие люди могут месяцами не выздоравливать. Болезнь не только портит жизнь самим пациентам, но и опасна для общества. В их организме, как винкубаторе, вирус получает уникальную возможность — эволюционировать на сверхскорости (ведь обычно, чтобы приспосабливаться к изменяющейся среде, вирусу нужно передаваться от одного человека к другому). Ослабленная иммунная система не может уничтожить коронавирус, но при этом постоянно его атакует. В итоге выживают сильнейшие, устойчивые варианты, и может «родиться» супервирус. Другими словами, человек с иммунодефицитом — идеальная лаборатория для выведения вируса, уходящего от иммунитета.

А я от иммунитета ушел — плохие и хорошие предположения

«Большое количество мутаций в спайк-белке — это серьезная заявка на победу в плане ухода от иммунитета (как прививочного, так и у тех, кто переболел ковидом), — полагает Ирина Якутенко. — Из-за множества мутаций в спайк-белке этот белок может оказаться незнакомым для антител, выработавшихся ранее после вакцинации или болезни. И наоборот, люди, заболевшие «омикроном», могут заболеть после этого «дельта»-вариантом. Возможна и такая история. Пока это из области предположений».

По мнению экспертов, серьезные данные по этой теме будут доступны в течение пары ближайших недель. Ведь все предположения о том, во что выльется та или иная мутация, — это теория. Нужно дождаться результатов лабораторных экспериментов, ученые дадут ответ, насколько ранее приобретенный иммунитет (за счет болезни или вакцинации) защищает от заражения «омикроном».

Еще одна не очень хорошая новость: похоже, новый штамм распространяется быстрее предшественников. В ЮАР идет рост заболеваемости, хотя там многие только переболели «дельтой».

Есть косвенные доказательства, по которым можно предположить, что «омикрон» суперзаразный. Людей, вернувшихся из стран Африки, тестировали. У некоторых в день прилета тест был отрицательным, а через два дня уже положительным. Причем с очень высокой вирусной нагрузкой (фиксировали большое количество РНК коронавируса в дыхательных путях). Это может означать, что вирус размножается очень быстро и высокозаразен.

Немного хороших новостей. «Вирус уходит от иммунитета» звучит пугающе, не правда ли? Неужели результаты прививочной кампании обнулят, и все придется начинать сначала? Не все так просто: изменения в спайк-белке касаются прежде всего иммунитета, который реализуется при помощи антител (особых защитных белков). В то же время иммунитет — довольно надежная машина, наш защитник одними антителами не ограничивается. Есть вторая составляющая — Т-клеточный иммунитет. Антитела, упрощенно говоря, нужны для предотвращения заражения клеток. Они узнают вирус, связываются с ним и физически не дают непрошеному гостю прикрепиться к клетке. Затем приходят другие компоненты иммунной системы, которые поглощают и уничтожают коронавирус. А вот Т-киллеры убивают клетки, уже зараженные вирусом. Хорошая новость в том, что клеточная защита связана в первую очередь не только со спайк-белком, но и с другими белками. У «омикрона» в этих белках есть изменения, но их немного. Да и в целом они более консервативны, поэтому Т-клеточный иммунитет более стабильный.

Помните, как случилось с «дельтой»? Несмотря на то, что эффективность вакцин против заражения упала (спайк-белок «дельты» изменился по сравнению с вакцинным), но вакцины все так же очень неплохо защищают нас от тяжелого течения заболевания за счет клеточного иммунитета. По мнению ученых, скорее всего, при «омикроне» Т-клеточный иммунитет будет сохраняться как после перенесенной ранее болезни, так и после вакцинации. Более точные результаты мы увидим примерно через месяц. Требуется время, чтобы понять, какой процент от заразившихся новым штаммом попадает в больницы.

Согласно данным из ЮАР, несмотря на рост заболеваемости ковидом, смертность не растет. А вот заполняемость больниц, к сожалению, увеличивается. По крайней мере пока не видно резкого ухудшения течения заболевания. Это внушает осторожный оптимизм. Во всяком случае, пока «омикрон» не выглядит, как «новая Эбола».

Похоже, «омикрон» также изменил симптоматику COVID-19. По наблюдениям главы Медицинской ассоциации Южной Африки Анжелики Кетзи, заболевшие чаще всего жалуются на усталость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. Потеря обоняния и вкуса не наблюдалась. Медик отметила, что симптомы у пациентов со штаммом «омикрон» чрезвычайно мягкие. Анжелика Кетзи предполагает, что по крайней мере у молодых пациентов новый штамм может вызывать более легкую форму заболевания, чем «дельта». Член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, профессор Адам Фин, консультирующий британское правительство, также недавно отметил, что случаи этого штамма не являются «особенно серьезными».

«Если подтвердится, что «омикрон» быстро распространяется и при этом дает легкое течение, у нового штамма будут шансы вытеснить «дельту». И это будет счастье, — говорит молекулярный биолог Ирина Якутенко. — Конечно, могут сосуществовать и оба штамма. Во всяком случае, пока «омикрон» не выглядит как слабенький игрок».

Однако если произойдет крупный всплеск COVID-19, вызванный штаммом «омикрон», последствия могут быть тяжелыми. Увеличение числа больных независимо от того, усилится ли тяжесть заболевания, может привести к высокой нагрузке на системы здравоохранения и увеличению смертности. Особенно серьезную угрозу новый штамм представляет для граждан из групп риска (пожилых, больных хроническими заболеваниями), особенно в странах, где пока недостаточно высок уровень вакцинации населения.

Данных об эффективности вакцин против этого штамма пока нет. Ученые уверяют, что вряд ли «омикрону» удастся совсем уйти от индуцированного вакцинами иммунитета. Есть много шансов, что COVID-вакцины будут защищать от тяжелого течения.

«Если человек переболел или привит, то иммунная система при встрече с новым мутантом включается быстрее. Полный уход от иммунитета вряд ли будет, — объясняет Ирина Якутенко. — Есть еще плохой вариант — антителозависимого усиления инфекции. В начале пандемии об этом много говорили. Упрощенно говоря: когда есть антитела, но они не очень хорошо узнают вирус. В этой ситуации может происходить неприятная вещь. Например, иммунная клетка поглощает такой вирус, облепленный антителами, но последние отцепляются и вирус заражает иммунные клетки, вызывая более тяжелое течение заболевания. Этот эффект известен для некоторых вирусов, например, для Денге. У старых вариантов коронавируса этот эффект не наблюдался. Надеемся, что «омикрон» не станет исключением. В этом случае сработает перекрестный иммунитет, способствующий более легкому течению».

В целом стратегия любого вируса — не убить свою жертву, а передаться кому-то другому. Чем эффективнее вирус с задачей справляется, тем больше его эволюционный успех. Но иногда в вирусах случаются кардинальные мутации, которые возобновляют сильную патогенность, летальные свойства. Так происходит, например, с гриппом. Казалось бы, после испанки последние сто лет мы встречаемся с гриппом ежегодно. Тем не менее серьезные эпидемии гриппа происходят раз в десять лет. Хочется надеяться, через месяц мы порадуемся, что худшие опасения в отношении «омикрона» не оправдались.