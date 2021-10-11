Пережить дельта-эпидемию: настораживающие симптомы и ошибки врачей

https://racurs.ua/2942-perejit-delta-epidemiu-nastorajivauschie-simptomy-i-oshibki-vrachey.html

Ракурс

В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19. Невзирая на почти двухгодичный опыт пандемии, некоторые врачи продолжают наступать на те же грабли. Возможно, потому, что не читают основные документы, которыми должны руководствоваться медики при ведении пациентов с коронавирусной инфекцией (протокол лечения и стандарт медицинской помощи при COVID-19). Около года назад «Ракурс» писал о самых распространенных врачебных ошибках при диагностике и лечении ковид-пациентов. Изменилась ли ситуация сейчас? Как «дельта»-вариант повлиял на симптоматику коронавирусной инфекции?

«Дельта», я тебя узнаю

«Можно сказать, что у нас новая эпидемия, настолько «дельта»-вариант отличается от предшественников, изменились даже симптомы», — считает молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Симптоматика COVID-19, вызванного дельта-штаммом коронавируса, подобна «традиционной», но имеет свои особенности. Согласно исследованиям, главные симптомы таковы: головная боль, ринорея (насморк), боль в горле, а аносмия (потеря обоняния) встречается чуть меньше.

А как считают врачи, находящиеся на передовой? «По нашему опыту, в дебюте заболевания чаще поднимается температура тела (38,5 °С и выше), — отмечает доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.Богомольца Ольга Голубовская. — Характерны головные боли. Головная боль может появиться за несколько дней до повышения температуры. Очень характерны боль в горле и насморк, а вот потеря обоняния происходит реже. Достаточно характерный диарейный синдром».

По словам врача, сейчас наступает сезон ротавирусного гастроэнтерита, для этого заболевания диарея также характерна. Ярко выраженный симптом может вводить в заблуждение даже медиков, вызывая путаницу при диагностике, если не сделать ПЦР или быстрый тест на антиген к SARS-CoV-2.

«К сожалению, по нашим наблюдениям, в 30% случаев диарея является критерием в дальнейшем нехорошего течения заболевания. Диарея свидетельствует о высоченной вирусной нагрузке в организме человека, когда поражается не только ротоглотка, а в том числе и кишечник», — объясняет инфекционист.

Еще одна особенность «дельты» — быстро прогрессирующее течение заболевания. «Резкое ухудшение состояния, буквально на глазах. Таких пациентов у нас все больше, — замечает Ольга Голубовская. — Вчера сатурация была в норме, и пациент отказывался от госпитализации, а сегодня утром сатурация 90, к вечеру уже неинвазивная вентиляция легких — вот такое течение «дельты».

При «дельте» чаще присоединяется бактериальная инфекция, участились тромбозы. «Мы чаще стали делать тромболизисы, — говорит инфекционист. — Поэтому у групп риска, если лабораторные показатели улучшаются, повышается сатурация, но при этом нет улучшения состояния, коррелирующего с анализами, в обязательном порядке нужно делать эхокардиоскопию (ЭХО, или УЗИ сердца), чтобы как можно раньше поймать тромбозы в полостях сердца и предотвратить развитие тяжелых тромбоэмболий».

Итак, особенности COVID-19, вызванного дельта-штаммом:

в начале заболевания чаще поднимается температура тела выше 38,5 °С;

головные боли, боль в горле и насморк;

потеря обоняния — нечасто;

диарейный синдром (в любой срок болезни);

быстро прогрессирующее течение заболевания;

резкое ухудшение состояния;

чаще присоединяется бактериальная инфекция.

Что не стоит делать при COVID-19, или Главная ошибка

Самой частой ошибкой при лечении коронавирусной инфекции все так же остается необоснованное назначение антибиотиков. Несмотря на то, что даже немедики знают: антибиотики на вирусы не действуют, в Украине антибактериальные препараты продолжают оставаться профилактическим средством. Антибиотики стали главным лекарством от тревоги как для пациентов, настаивающих на их назначении, так и со стороны врачей.

«Мы должны думать о ближайшем будущем, — говорит профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени А.Богомольца, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров. — Ведь можем оказаться в ситуации, когда не останется эффективных антибиотиков для лечения бактериальных инфекций. Тогда COVID-19 покажется нам сказкой. Миллиарды бактерий, живущих в нашем организме, станут резистентными к этим антибиотикам, они перестанут на них действовать. Летальность от обычных бактериальных пневмоний может подскочить до страшных цифр».

Температурящим ковид-пациентам очень трудно объяснить, что им не нужны антибиотики, — жалуются врачи. Лишь у небольшой части больных с COVID-19 заболевание может осложниться бактериальной инфекцией (бактериальная пневмония, инфекция мочевыводящих путей, сепсис и т.д.). Безусловно, в таких случаях антибиотики необходимы. Для их назначения есть четкие показания. Как врач может заподозрить присоединение бактериальной инфекции? Например, по результатам общего анализа крови и анализа на прокальцитонин.

СРБ (С-реактивный белок) — аббревиатура, знакомая многим. Подхватив коронавирус, немало людей сдают этот анализ, а повышенный СРБ принимают как руководство к действию. Тут уж кто во что горазд: либо сами назначают себе антибиотики, либо антибиотикотерапию выписывают семейные врачи. Однако на СРБ как на фактор бактериального воспаления ориентироваться в случае COVID-19 не стоит. По словам С.Дуброва, коронавирусная инфекция имеет свою специфику: у большинства пациентов, даже с легким течением заболевания, С-реактивный белок повышен.

«Высокая температура тела больного при ковиде не является показанием к назначению антибиотиков, — объясняет Ольга Голубовская. — Конечно, больному психологически трудно понять, когда температура 39 °С, а ему не назначают антибиотики. Высокая температура как раз говорит о том, что она вызвана вирусом. Бактериальная инфекция обычно дает более низкую температуру».

Антибиотики — только по показаниям:

пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с целью профилактики;

пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19 со среднетяжелым течением запрещено назначать антибиотики без обоснованного клинического подозрения или без подтверждения бактериальной инфекции;

высокая температура не является показанием для назначения антибиотиков;

наличие изменений на КТ или рентгенограмме не является показанием для назначения антибиотиков;

показатели СРБ нельзя оценивать изолированно от других клинико-лабораторных данных при решении вопроса антибиотикотерапии. Чаще всего рост С-реактивного белка связан с иммунными реакциями.

Стоит напомнить, что 80% нашего иммунитета находится именно в кишечнике. Микробиом нужно поберечь, не нанося вред «профилактическими» антибиотиками. К тому же коронавирус — не последний враг, с которым придется сразиться нашей иммунной системе. А вот натренировать иммунитет и подготовить его к неприятной встрече с коронавирусом поможет вакцинация.

«Дельта» в Украине: нас ждут тяжелые времена

Когда SARS-CoV-2 только появился, у людей не было иммунитета к нему. Поэтому коронавирус чувствовал себя достаточно вольготно. Теперь вирус находится под селективным давлением факторов окружающей среды, социальных факторов. Вирус начинает «выдумывать» различные варианты, чтобы ускользать от вакцин. На сегодняшний день нет специфической терапии, но есть препараты прямого действия на вирус (например, ремдесивир и другие), от которых вирус с короной также пытается уйти.

«Вирус будет мутировать, постоянно выдумывать новые штаммы, чтобы хоть как-то сохраниться в природе, — прогнозирует Ольга Голубовская. — К сожалению, коронавирус будет вызывать и тяжелые формы, будут умирать группы риска. Но не будет такого коллапса, как раньше. Госпитализаций будет больше, но общая летальность, думаю, будет меньше, чем при других штаммах. Но за счет количества госпитализированных (а госпитализироваться будут в том числе и вакцинированные) нас ждут тяжелые времена».