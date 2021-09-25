https://racurs.ua/2934-chem-ukrepit-immunitet-ili-suschestvuut-li-immunomodulyatory-i-zachem-oni-nujny-immunolog.html

Ракурс

О том, почему не стоит повторять ошибку Буратино, о лучшем иммуномодуляторе и «иммунитете на нуле» — детский иммунолог Наталия Бравистова.

— Вот уже 28 лет я работаю в практической медицине, и все эти годы люди приходят ко мне с одним и тем же вопросом: чем укрепить иммунитет?

Конечно, очень заманчиво прийти в аптеку и получить от провизора красивую коробочку с обещанием «укрепляет иммунитет, защищает от всех видов вируса, включая SARS-COV-2». Но с таким же успехом вы можете пойти на Поле Чудес в Стране Дураков и зарыть там свои денежки в надежде на то, что очень скоро вырастет денежное дерево и обеспечит вас надолго. И чтобы не повторять ошибку Буратино, надо немного понять об иммунитете.

Иммунитет укрепляется всю жизнь, и в этом плане он очень похож на нервную систему. Основа этого укрепления — нормальная, генетически здоровая, клеточная база и ежедневные (не изматывающие и не травмирующие!) «тренировки». Они включают в себя контакт с простейшими, бактериями и вирусами.

Если вас нападает злоумышленник, придется прибегнуть к хитрости или убежать

Именно контакт, как и силовые упражнения в тренажерном зале, укрепляют иммунитет. Именно в контакте происходит выработка антител, способных надолго защитить нас от повторных заболеваний. Иногда этот контакт бывает мягким, иногда — очень жестким. И к некоторым контактам невозможно подготовиться заранее (как в случае с коронавирусом в 2019 году, например). Это как в ситуации: если вас в темном переулке нападает злоумышленник, и при этом он гораздо больше и сильнее, то придется срочно прибегнуть к какой-то хитрости или убежать.

Вот такой хитростью и является вакцинация. Она, как тренер в зале, научит, как поступать со злоумышленниками. Она, как тренер, станет с вами в спарринг. Она натренирует иммунитет и подготовит его к неприятной встрече. Именно поэтому вакцинация — лучший иммуномодулятор.

А меры, напоминающие попытку убежать от бандита, — это наши меры против распространения вирусов или бактерий: карантин, санитарный режим, мытье рук и маски.

Согласитесь, не очень разумно, если вы перед гипотетической встречей в переулке начнете много есть, в десятки раз превышая свои возможности. Или вдруг станете поглощать огромное количество воды, понимая, что, возможно, придется потерять кровь. Или примете наркотик, чтобы было не так грустно встретить злоумышленника. Зачем я вам об этом говорю? Да потому что так называемые иммуномодуляторы так и действуют. «Усиливают» выработку каких-то белков или сами являются продуктами иммунологических реакций, как в случае с интерферонами. Эффект большинства из них открыт in vitro, в пробирке. И лишь у единиц доказано действие при определенных заболеваниях.

А доказанное действие препарата — это основа медицинской рекомендации.

Если мы раздумываем, рекомендовать или нет те препараты, которые рекламируются у нас как профилактические против вирусов, то надо прежде всего доказать их эффективность и безопасность.

Для этого существует доказательная медицина, чтобы опираться на ее выводы, а не на чей-то личный опыт, что «это помогает» (неизвестно кому, в какой конкретно ситуации и каким образом).

По поводу разрекламированных в Украине многочисленных противовирусных средств: их эффективность не доказана серьезными исследованиями, подтвержденными мировым медицинским сообществом. Как я говорю в таком случае, почему, если мы открыли такое ноу-хау, мы до сих пор бедная страна? Могли бы продавать за границу!

Поскольку эти препараты должным образом не изучены, то даже в случае их гипотетической эффективности следует учитывать, что она может оказаться незначительной по сравнению с рисками осложнений вследствие их применения (в том числе и отдаленного побочного действия).

Помогают ли препараты интерферона для профилактики/лечения COVID-19 и гриппа

Поскольку в мировой медицине не используют так называемые иммуномодуляторы для повышения иммунитета и тем более для профилактики вирусных и бактериальных инфекций, невозможно говорить о доказанном механизме их действия, поэтому целесообразность их использования сомнительна. Если же прочитать инструкции к таким препаратам, то там написано, что они укрепляют иммунитет — повышается уровень интерферонов, цитокинов. Тогда возникает вопрос: «Это хорошо или плохо?».

(А теперь вспомните мою метафору о наесться, или напиться, или принять наркотик перед встречей с бандитом! Хорошо это или плохо?)

В качестве примера: интерфероны сами являются конечными продуктами воспалительных процессов, и у них есть биологические эффекты — повышение температуры, ломота в теле и тому подобное. Значит, логично, что, принимая интерферон, мы получим именно эти эффекты. Но этого не происходит в случае с безрецептурными препаратами для массового применения! Их изготавливают в такой небольшой дозе, что эффекты практически незаметны. А в большой дозе вы и сами добровольно их не будете принимать, поскольку и эффекты, и побочное действие сильно вредят организму (как при цитокиновом шторме во время ковидной инфекции).

Интерфероны вырабатываются разными клетками, при различных условиях, оказывают разное действие, и некоторые механизмы их действия остаются на сегодняшний день малоизвестными. Всемирная организация здравоохранения не рассматривает препараты интерферона как рекомендуемые для лечения ковида, гриппа и других вирусов. Они применяются для лечения болезней — ВИЧ, хронических вирусных гепатитов В и С (альфа-интерфероны), рассеянного склероза (бета-интерфероны).

«Иммунитет на нуле» — это миф

Выражения типа «иммунитет на нуле» (такой «диагноз» приписывают себе многие, а иногда и врачи своим пациентам) или «надо поднять иммунитет» (опять же, конкретными препаратами) — это мифы.

Действительно, некоторые факторы влияют на вероятность получить осложнения при инфекционном заболевании. В качестве примера: корь протекает тяжелее в случае дефицита витамина А, есть риск поражения глаз, чаще возникают осложнения. Это доказанный факт, поэтому в мире для лечения тяжелого течения кори назначают препараты с витамином А. Это и есть доказательная медицина. Но нельзя утверждать, что именно витамин А усиливает иммунитет. Похоже на то и с цинком: сам по себе он не способен как-то усиливать иммунный ответ, но при его дефиците некоторые инфекции протекают тяжелее.

Опять же, можно утверждать, что переутомление организма, хроническая усталость приводят к тому, что человек становится уязвимым к инфекции. Поэтому в период сезонных простуд и эпидемий врачи должны рекомендовать не укреплять иммунитет никому не понятным образом, а больше отдыхать, не переутомляться и, главное, дистанцироваться от источника инфекции. И вакцинироваться! Кстати, вакцинация от гриппа-2021 уже стартовала.