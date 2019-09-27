Підвищення імунітету. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2454-shkidlyvi-porady-dlya-pidvyschennya-imunitetu-abo-scho-moje-hovatysya-pid-maskou-grvi-imunolog.html

Ракурс

Про те, чому сьогодні діти хворіють частіше і це нормально, про гібридну війну вірусів, «чарівні» імуномодулятори, про психонейроімунологію, про підвищення імунітету та про багато іншого «Ракурс» розмовляв з Наталією Бравістовою, педіатром, дитячим імунологом вищої категорії з 24-річним досвідом роботи.

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Підвищення імунітету дитини: коли турбуватися і чого робити не можна

— Наталіє Олександрівно, давайте підемо від зворотного. За аналогією з чудовою книжкою Григорія Остера, дамо «шкідливі поради» батькам про підвищення імунітету. Що робити, щоби погіршити роботу імунітету дитини?

— Я завжди жартую, що для стародавніх людей проблемою було переохолодження і недоїдання, а для сучасного суспільства основні проблеми — переїдання і перегрівання. Надмірне тепло — один з факторів, що погіршують стан дитини. Особливо в період лихоманки — високої температури. Замість того, щоб дати можливість тілу віддати тепло назовні, його всіляко загортають, закривають кватирки. Як наслідок температура тіла підвищується ще більше.

Якщо ваш син або дочка не хочуть їсти протягом одного-двох, максимум трьох днів — це нормально. Таким чином організм переживає гостру фазу хвороби.

Нагодувати — в будь-який спосіб. Замість того, щоб дати хворій дитині відпочити, коли вона відмовляється від їжі. Якщо ваш син або дочка не хочуть їсти протягом одного-двох, максимум трьох днів — це нормально. Таким чином організм переживає гостру фазу хвороби. Грубо кажучи, економить ресурс для того, щоб імунна система могла займатися іншими речами. Дітям можна давати напої, що містять глюкозу або фруктозу, — компот, сік.

Трави та мед можна застосовувати лише в тому разі, якщо достеменно відомо, що у дитини немає на них алергії. Часто батьки думають, що у дитини алергії на трави немає, але помиляються.

Використовувати народну медицину. Це ще один бич і більше камінь у город бабусь, які всіма силами намагаються не лише зігріти онуків з температурою, а й розтерти їх козячим, борсучим чи іншими жирами для підвищення імунітету. Дійсно, були часи, коли люди пересувалися на конях з візниками, три дні лісом і два дні полем їхали по холоду. Якщо вони застуджувалися і кашляли, то в цьому випадку розтерти теплим жиром і помістити в тепле місце було правильним рішенням. Але якщо ви живете в сучасних умовах, де тепло або жарко, а вас при цьому ще і натирають жиром... У дітей дуже лабільна система потовиділення, вони легко перегріваються. Натираючи жиром, ми закриваємо пори. Тому не варто очікувати, що температура впаде, — вона підніметься ще вище. Ба більше, шкіра перестане здійснювати обмін і стан дитини точно погіршиться.

Трави і мед можна застосовувати лише в тому разі, якщо достеменно відомо, що у дитини немає на них алергії. Часто батьки думають, що у дитини алергії на трави немає, а вона кожного сезону явно реагує на цвітіння і ходить із закладеним носом. При цьому всі впевнені, що це респіраторне захворювання. Якщо такій дитині дати збір трав для підвищення імунітету (особливо ті, на які вона реагує), ефект буде зворотний — їй стане гірше.

У мене був випадок, коли дитині давали відвар деревію, щоб вивести з респіраторного захворювання. У неї набрякло обличчя, заклало ніс, навіть піднялася температура до 38! Не всі знають, що алергічні реакції можуть супроводжуватися підвищенням температури. Тому ГРВІ може бути зовсім не вірусною інфекцією, а алергією — у нас їх дуже часто плутають.

Якщо дитина хворіє до 10 разів на рік і без бактеріальних ускладнень, це вважається нормальною роботою імунітету.

— Діти часто хворіють. Це величезний стрес для батьків. Яка кількість захворювань є нормою, а яка — приводом копати глибше, займатися підвищенням імунітету?

— Якщо раніше нормою вважалося чотири захворювання на ГРВІ на рік, то зараз — 10 (якщо вони не ускладнені).

— Тобто дитина може хворіти майже кожного місяця, і це нормально? Батькам важко сприйняти цей факт спокійно. І майже неможливо пояснити бабусям і дідусям, що в цьому немає нічого страшного, немає приводу для занепокоєння і відчайдушних спроб зайнятися підвищенням імунітету.

— Тому що бабусі й дідусі застали в принципі іншу епідемічну ситуацію. Все змінюється. Тваринний світ — залишається менше великих тварин, змінюється ландшафт — вирубка лісів, змінюються мікроорганізми. Якщо раніше бактеріальних інфекцій було безліч, і це були бактерії, що дають сильну лихоманку, можливість попрацювати хірургові — випустити гній назовні, то зараз ситуація змінилася завдяки антибіотикам і вакцинації.

У більшості випадків ми маємо справу з вірусами. Віруси поводяться по-іншому, подібно гібридній війні: вони проникають, сидять тихенько, а в якісь моменти можуть вилазити і щось робити — послаблювати організм загалом або спричиняти локальне запалення. Це неприємно, але не смертельно — на відміну від хвороб, які були раніше. Саме тому, якщо дитина хворіє до 10 разів на рік і без бактеріальних ускладнень, це вважається нормальною роботою імунітету, тобто немає підстав турбуватися про підвищення імунітету.

Рекомендації для підвищення імунітету

— Які базові рекомендації для підвищення імунітету ви можете дати як імунолог?

— Я б виділила кілька напрямів, на які варто звернути увагу для підвищення імунітету.

Повноцінне харчування. Сучасна людина схильна скоріше до надмірного харчування, ніж до нестачі. Потрібна золота середина. Продуктів «для підвищення імунітету» не існує, це міф. Винятком є грудне молоко. Доведено, що грудне молоко покращує імунну функцію немовлят і забезпечує більш повноцінний імунітет у майбутньому. Грудне молоко є основою харчування приблизно до 6‒8 місяців Після півроку дитину потрібно потроху знайомити з різною їжею. Дотримання вдома сприятливих для роботи імунітету умов (температура 20‒22 градуси, під час сну — до 20, вологість не менш як 60%). Дуже важливим є режим, якщо ми говоримо про систему імунітету як частину цілого. Режим для дитини (та й для дорослого) грає величезну роль. Це як двигун. Якщо хочете, щоб він їхав, він має працювати дуже чітко. Ритми допомагають адаптуватися, виробляти антитіла. Вакцинація. Тренувати імунітет можна за допомогою вакцинації, робити це за допомогою хвороб — все одно, що взяти неспортивну людину і змусити пробігти марафон. Може, виживе, а може, й ні. Якщо ми її підготуємо — вона пробіжить дистанцію. Що робить щеплення? У зрозумілій формі дає організму білки, з якими він повинен ознайомитися, щоб виробити антитіла. Вакцинація — абсолютно простий і досить досліджуваний процес, відстежується через збільшення кількості антитіл. Ми можемо побачити, як працює імунітет. Люди досі думають, що їх заражають через щеплення. Щеплення саме по собі захворювання викликати не може. Знову-таки, вакцинація не позбавляє дитину від інфекції повністю. Часто можна почути, що все одно хворіють і нещеплені, і щеплені. Насправді щеплені як хворіють? Якщо бактерія або вірус зайшли всередину організму, то там зіткнуться з армією антитіл. Тому гостра форма хвороби не розвивається. Може бути локальна, маленька, якою можна керувати. Для підвищення імунітету обов'язкові заняття спортом, але більшості дітей — не для досягнень, а в задоволення, для забезпечення необхідної рухливості тіла два-три рази на тиждень. Уникнення при лікуванні ГРВІ поліпрагмазії (одночасне призначення багатої кількості ліків. — Ред.), застосування антибіотиків виключно за рекомендацією лікаря, не більш як дев'ять днів на рік. Входження в дитячий колектив, за можливості, не раніше 3‒4 років. Застосовувати вітаміни для підвищення імунітету тільки за рекомендацією лікаря, який добре знає дитину. Не всі вітаміни корисні, не всі потрібні для вашого малюка.

Підвищення імунітету і його зв'язок з емоціями

Діти не вміють регулювати свої емоції. Завдання дорослих — самим навчитися цього і навчити дітей.

Варто також пам'ятати про зв'язок імунітету та емоцій. Це більше речі для спостерігання, які, можливо, колись підтвердяться дослідженнями. Батьки часто кажуть, що дитина хворіє або після великого стресу, або після свята. Це емоції. Є зв'язок між емоціями та імунною системою. Підвищуються емоції — імунна система також підвищує свої показники. Наступного дня настрій впав, разом з ним і імунна система. Дитина вразлива. Сьогодні захворіла, а напередодні вона ходила в ігрову кімнату.

— Чи можна на це якось вплинути?

— Діти не вміють регулювати свої емоції. Завдання дорослих — самим навчитися цього і навчити дітей. Як впливає та чи інша емоція на стан імунітету? Вивченням цього питання займається психонейроімунологія. Наприклад, депресія впливає на імунітет. Чітко і ясно, що вона його пригнічує. Чому? Знижується мотивація до життя, падає настрій.

Є шкала депресії, її порівнюють з рівнем імунітету і роблять висновки. Щодо депресії такий зв'язок чітко простежується. Останнім часом зростає кількість автоімунних, алергічних захворювань. В цьому разі поки можна лише будувати гіпотези. У дослідженнях, які вивчають зв'язок підвищення імунітету та емоцій, дуже сильно допомагає МРТ. Певні зони збудження в корі головного мозку, які видно при дослідженні, дають зрозуміти, що людина відчуває. Річ у тім, що мало хто може сказати, що насправді відчуває. Не завжди те, що людина називає гнівом, є гнівом, або печаль — печаллю. Подібні дослідження наразі є дуже дорогими. Коли дослідження загалом будуть дешевшати, їх буде більше. За психонейроімунологією майбутнє.

Менталітет і його вплив на підвищення імунітету

— Не секрет, що на пострадянському просторі для маленьких дітей заведено створювати практично стерильні умови. Закордонний досвід інший. Нещодавно з подивом дізналася, що в Хорватії, заходячи в будинок, не знімають взуття, навіть якщо в сім'ї є малюк, який навчився повзати. Може, нам пора міняти свої звички, а не займатися підвищенням імунітету у традиційному розумінні?

Батьки хочуть повністю позбавити дитину хвороб, але це неможливо.

— Імунітет — складна і дуже давня система. Кожна ланка імунітету формувалася протягом мільйонів років. Імунна система — це потужна величезна армія, якій потрібно чимось займатися. Питання: чим вона у нас займається? Зазвичай нічим. Батьки хочуть, щоб імунна система ще більше займалася нічим. У дитини то нежить, то температура — це не подобається батькам, для них це дискомфортний стан.

Батьки хочуть повністю позбавити дитину хвороб, але це неможливо. Все одно, що позбавити фізичного навантаження м'язи — не навантажувати їх. Що станеться? Атрофія м'язів, абсолютно м'який, млявий скелет, на який нічого не можна навантажити, загальна гіпотонія та апатія. Так само і з підвищенням імунітету. Якщо ми не ставимо імунітету складні завдання, він починає розв’язувати їх сам. Через збільшення алергічних, автоімунних реакцій — якщо у нього для цього є підстави. Які підстави? Наприклад, техногенне забруднення — накопичення в повітрі продуктів, які не повинні там міститися. Імунітет сприймає їх як загрозу і починає реагувати.

Припустімо, з добрих спонукань, нібито для підвищення імунітету, батьки не дають дитині нічого, крім грудного молока або суміші до двох років. Не знайомлять її з іншою їжею. У дитини закінчується період імунологічної толерантності, коли нову їжу можна давати без особливого ризику. Або батьки не знайомлять дитину з тваринами, створюють стерильні умови. Як наслідок малюк отримує нетренований імунітет, який, щойно в нього з'являється можливість відповісти (приблизно у три-чотири роки), моментально видає алергічну реакцію.

Імунітет мусить працювати. За кордоном дуже багато домашніх садків. Діти ходять босоніж. Нерідко можна зустріти таку картину: дорослий досить тепло одягнений, а поруч дитина в легкій кофтині. Загартовування розв’язує дуже багато питань. Всі діти хворіють — це звичайні речі. Батькам потрібно це запам'ятати і не псувати собі життя. За кордоном батьки щодо цього не переймаються. Там норма — відвести дитину в садок з температурою 37,5, залишити персоналу ліки. У нас, якщо приходить лікар і раптом випадково бачить у дитини в садочку гіпотетично червоне горло, відразу відправляють додому. Це особливість нашого менталітету, який треба міняти.

Імуномодулятори для підвищення імунітету: міфи та реальність

— У вересні, коли діти йдуть до школи, реклама різних імуномодуляторів зашкалює. Батьки щосили займаються підвищенням імунітету дітей. Чи можна використовувати для цієї мети препарати інтерферонів?

Половина імуномодуляторів — фуфломіціни. Я не бачила жодного вираженого ефекту від інтерферонів.

— Це мій біль протягом багатьох років. Колись давно я потрапила на найперші курси спеціалізації, на яких навчали дитячих імунологів за канадською програмою. Уже тоді нам сказали, що половина імуномодуляторів — фуфломіціни. Виходячи зі свого особистого досвіду і спостережень, можу сказати, що не бачила жодного вираженого ефекту від інтерферонів. Психотерапевтичний ефект спостерігала: якщо батьки капають щось у ніс дитині або ставлять щось у попу — їм спокійніше, адже вони щось роблять для підвищення імунітету малюка. Чим більша жертва, на яку йдуть батьки, тим ефект здається більшим.

— Як рекламовані препарати, що містять інтерферон, впливають на підвищення імунітету?

— Ніяк. Там інтерферону практично немає. Інтерферон у свічках також містить невелику дозу діючої речовини навіть для маленької дитини. У нас використовуються інтерферони альфа-2b, а за кордоном для лікування застосовують гамма-інтерферони. Останні краще засвоюються, альфа-2b — практично ні. Однак оскільки інтерферон — це білок, він може викликати алергічну реакцію. Іноді це призводить до алергії на свій власний інтерферон, його синтез пригнічується. Хоча такими кількостями — навряд. Чому це фуфломіцін? Тому що доза маленька, а батькам так спокійніше.

— Тобто якщо батьки вважають за краще щось робити для підвищення імунітету дитини, вони можуть користуватися цими препаратами?

— Я б так не сказала. Все ж це білки, і можлива алергізація. Гомеопатія й та безпечніша, хоча і на неї буває набряк Квінке.

Якщо ви спостерігаєте якийсь ефект після застосування імуномодулятора, дитина, скоріш за все, одужала сама.

— Є ще одна категорія препаратів, що позиціюють себе як імуномодулятори, які містять ехінацею, родіолу тощо. Наскільки вони безпечні та ефективні для підвищення імунітету?

— Ми вже говорили про небезпеку застосування трав для підвищення імунітету і можливу алергію. В ехінацеї недоведений ефект щодо імунної системи. Це відгомони тибетської, китайської медицини, які прийшли до нас. У Китаї ці трави спрямовані на омолодження, ними користуються люди похилого віку. Ехінацея, женьшень містять фітогормони. У літніх людей власних гормонів виробляється набагато менше, ніж у молодому віці. Чи потрібні такі препарати дітям? Як це вплине на репродуктивну систему, що розвивається? Ці речі дітям протипоказані. Тому жодних імуномодуляторів ми дітям не даємо.

Ідея про чарівний імуномодулятор для підвищення імунітету є привабливою, але це не працює. Якщо ви спостерігаєте якийсь ефект після застосування, дитина, скоріш за все, одужала сама.

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У другій частині інтерв'ю — про дітей, які часто хворіють, про те, в яких випадках треба звертатися до імунолога і чи варто довіряти лікарям, які гуглять при пацієнтах, а також про те, наскільки страшними є віруси герпесу.