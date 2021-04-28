«…зникне вірус, нападуть кліщі» Фото pixabay

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Не встиг розтанути сніг, а на порядку денному почесне місце поряд із коронавірусом зайняли кровожерливі кліщі. «Счастья в этом бренном мире не ищи, исчезнет вирус, нападут клещи», — жартують у соцмережах. Кліщі справді переносять інфекційні захворювання. Їх кілька, але особливо актуальним є кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Що робити, якщо не пощастило і вкусив кліщ? Не звертати уваги? Віднести кліща до лабораторії або здати аналізи самому, щоб спати спокійно?

Гарна новина від фахівців: кліщовий бореліоз піддається лікуванню, якщо робити це вчасно. А якщо не лікувати? Позбувшись кліща, людина може не спостерігати звичних проявів нездоров’я: нічого не болить, та й температура в нормі. Без лікування хвороба Лайма переходить у хронічну форму — зачіпає серцево-судинну і нервову системи, починаються проблеми із суглобами. Пацієнт місяцями може оббивати пороги фахівців, так і не докопавшись до справжньої причини своєї недуги, що призводить часом до інвалідності. Нерідко ні лікарі, ні пацієнт не простежують причинно-наслідкового зв’язку нових скарг з укусом кліща кілька років тому. Цей зв’язок, мабуть, помітив би інфекціоніст, але зі скаргами на серце або суглоби ми, швидше, підемо до інших фахівців.

Кожного кліща, який вас укусив, слід розглядати як потенційно інфікованого. І це не нагнітання паніки. У такий спосіб можна уникнути занадто пізнього звернення до лікаря і не допустити хронізації бореліозу — радять інфекціоністи. Імовірність отримати захворювання невисока, але нехтування — не найкраще рішення в цьому питанні.

Якщо вас укусив кліщ: алгоритм дій

Видалення кліща.Цю процедуру краще довірити фахівцям, наприклад, звернутися до найближчого травмпункту. Як бути, якщо доступ до медичної допомоги обмежений, приміром, ви перебуваєте в турпоході? Головне правило: видалити кліща слід якомога швидше. Річ у тім, що ймовірність зараження значно знижується, якщо кліщ був прикріплений менш як 24 години. Для видалення кровопивці найкраще скористатися пінцетом, продаються також спеціальні пристосування. Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) рекомендує скористатися пінцетом із тонкими кінцями. Візьміть членистоногого настільки близько до поверхні шкіри, наскільки можливо, потягніть із достатнім зусиллям плавно вгору. Не прокручуйте його і різко не смикайте — так ви можете розірвати кліща, і його фрагменти залишаться в ранці. Після видалення ретельно обробіть місце укусу і руки дезинфікуючим засобом. Необхідно знищити кліща — загорніть у папір або змийте в унітаз. Ніколи не розчавлюйте пальцями! Адже на шкірі можуть бути мікротріщини, через які збудник бореліозу потрапить у кров.

Хворіє не кліщ, або Чому кліщів не потрібно здавати на аналізи.«Кліщів на наявність у них борелії обстежувати не потрібно. Це не має клінічного значення, тому що навіть наявність у кліщі борелії не є приводом для лікування людини. Хворіє не кліщ. Ми не знаємо, передав він людині борелію чи ні», — пояснює лікарка-інфекціоністка Станіслава Гапонова.

Ідеальний наступний крок — показатися інфекціоністу

Знайди еритему. Якщо ви не можете потрапити на прийом до фахівця, спостерігайте за місцем укусу кліща. Протягом 2–4 тижнів може з’явитися кільцеподібна (мігруюча) еритема. Кільцеподібна еритема — типовий прояв хвороби Лайма. Це почервоніння шкіри, що з’являється навколо місця укусу кліща і поширюється від нього у вигляді кола діаметром щонайменше 4 см. Саме навколо місця укусу. Якщо ви помітили щось схоже, але в іншому місці, слід також відвідати інфекціоніста. Вас міг укусити інший кліщ, а ви цього просто не помітили. Якщо з’явилася кільцеподібна еритема, варто невідкладно звернутися до лікаря. Приводом прийти на прийом до інфекціоніста є також симптоми, схожі з ГРВІ, — температура, нездужання, болі в м’язах і суглобах.

Однак еритема з’являється не завжди. «Це міф, що при зараженні завжди буде на шкірі характерна пляма (кільцева еритема), — роз’яснює лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. — Нічого подібного. У багатьох (40–60%) еритеми не буває, або вона має абсолютно нехарактерний вигляд. Саме так робляться основні помилки. Тим паче що не завжди видно місце укусу (спина, сідниці). Тому ознакою зараження/незараження є не тільки еритема, а ще й лабораторні аналізи».

Еритема не з`явилася? Здайте аналізи.Якщо протягом трьох тижнів після укусу кліща кільцеподібна еритема не з`явилася, слід здати аналіз крові на антитіла до Borrelia burgdorferi — IgM і IgG методом імуноферментного аналізу (ІФА). Безумовно, призначати аналізи має лікар. Однак часто в лабораторії краще володіють інформацією, ніж деякі медики. Якщо похід до інфекціоніста неможливий або відкладається, можна безпосередньо звернутися в лабораторію.

«Це золоте загальноприйняте правило. Не треба здавати раніше, це нічого не дасть. Це марна трата часу та грошей. Ще не встигнуть виробитись імунні клітини, нічого в крові не видно. 21 день — це не пізно, це нормально. Якщо аналіз негативний, усе добре. Можна забути про кліща. Якщо позитивний, не повезло, але теж нічого страшного, треба просто вчасно пролікуватися», — рекомендує Євген Дубровський.

Якщо аналіз на імуноглобуліни буде позитивним, для остаточного підтвердження діагнозу лікар може призначити ще один — методом імунного блоту.

«Результати аналізів необхідно обговорити з лікарем. Призначення лікування тільки при наявності антитіл до борелії та відсутності клінічних проявів є дуже дискутабельним питанням», — застерігає Станіслава Гапонова.

Антибіотики як профілактика кліщового бореліозу. А чи потрібно? Як вважають інфекціоністи, профілактичне лікування при бореліозі — питання дуже суперечливе. Дорослим можна провести антибіотикопрофілактику (як правило, призначається доксициклін 200 мг одноразово) за таких умов: якщо після укусу минуло не більш як три доби, і кліщ сидів понад 36 годин. Дітям антибіотикопрофілактику не проводять.

Нагадаємо, що ставити діагноз і приймати рішення про лікування має лише лікар.

«Є певна частка пацієнтів, які не відповідають на стандартне лікування, — зазначає Євген Дубровський. — Як і при будь-яких інших хворобах. І гепатит не всі долають з першої спроби лікування, і гастрит, і пієлонефрит тощо. Але переважна більшість добре лікується. І від бореліозу в тому числі».