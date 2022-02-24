https://racurs.ua/ua/2993-yak-podolaty-paniku-ta-tryvogu-5-korysnyh-vprav.html

Ракурс

В нинішній ситуації надзвичайно важливо зберігати спокій, не панікувати й акумулювати свої сили для підтримки родини та країни. Це надзвичайно складно в нинішнії обставинах. Але ми сильні і ми зможемо. Не ставайте легкою здобиччю психологічної війни!

Наразі важлива присутність духу — вміння не відключати ті зони мозку, які відповідають за раціональний контроль ситуації та вольові дії. Під час стресу імпульс по нервових волокнах доходить до органів ендокринної системи надниркових залоз. вони виробляють велику кількість гормонів і нейромедіаторів, які беруть участь у стресовій мобілізації. Тому треба робити гімнастику. кожні 20 хвилин. Це може бути декілька вправ для м'язів. та дихальна гімнастика, щоб мозок не давав суперечливих команд мускулатурі.

Опанувати тривогу також допоможуть 5 прав за порадою психологині Наталі Підлісної:

Раціональна вправа.Потрібно дізнаватися правдиву інформацію про ситуацію та вірити у свою готовність виконувати ті дії, які нам допоможуть впоратися.

Все, що нам наказують робити українські військові, тероборона чи протиаварійні організації, треба виконувати. Тримайте в голові все, що вам допомагало колись в минулому, коли ви були у стресі. Ви вже не один раз впорались зі стресом, впораєтесь і тепер.

Дихальна вправа. Вам потрібно відчувати своє дихання і використовувати його, щоб відновити рівновагу. У цьому допоможе так зване «квадратне» дихання: 4 секунди на вдих, 4 секунди — затримка дихання, 4 секунди на видих і 4 секунди — затримка без повітря.

Обмежувальна вправа. Обмежуйте свій інформаційний потік. Не читайте новини безперестанку.

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Тілесна вправа. Відчуйте ноги на підлозі. Станьте в кут, де ви відчуваєте себе захищеним. Думайте про тіло, про те, що воно відчуває. Ви пружна людина, ви гнучка людина, ви міцно стоїте ногами і опираєтесь спиною. Нормалізуйте дихання і споглядайте за м’язами. Ваші м’язи розслабляються не всі одразу. Просто називайте частини тіла, де ваші м’язи розслабляються. Покладіть руку на серце, послухайте стукіт серця, усвідомте себе живим.

Аналітична вправа. Ця техніка полягає в пошуку тверджень, альтернативних вашим тривожним думкам. Такі альтернативні твердження допомагають знизити тривогу та зосередитись на виході зі складної ситуації.