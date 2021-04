Безпека COVID-вакцинації Фото pixabay

Днями Європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) кваліфікувало тромбози як можливий побічний ефект вакцинації препаратом Vaxzevria, раніше відомим під назвою AstraZeneca. Британський регулятор MHRA оголосив, що користь від AstraZeneca вища за ризики, але молоді до 30 років має сенс пропонувати альтернативну вакцину, якщо така є. В Україні донедавна використовувалася єдина вакцина CoviShield — AstraZeneca індійського виробництва. 12 квітня стартувала вакцинація CoronaVac (Китай), на підході — Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech. Які симптоми після вакцинації мають стати приводом для звернення до лікаря? Кому краще не вакцинуватися CoviShield? Чи взаємозамінні антиковідні вакцини і чи можна їх поєднувати?

Кому слід утриматися від вакцинації AstraZeneca/CoviShield — думка інфекціоніста

Нещодавно в The New England Journal of Medicine було опубліковано два наукові дослідження, що встановлюють причинно-наслідковий зв’язок між COVID-вакциною AstraZeneca і важкими тромботичними ускладненнями. Автори обох праць зійшлися на думці, що цей стан за своїми механізмами нагадує добре відому в медицині гепарин-індуковану тромбоцитопенію (ГІТ). Синдром, пов’язаний із вакциною, отримав назву індукованої вакциною імунної тромботичної тромбоцитопенії (VITT).

Після повідомлень про тяжкі реакції, пов’язані у часі з вакцинацією AstraZeneca, ряд країн дали різні рекомендації щодо використання вакцини. Так, Норвегія та Данія повністю призупинили використання препарату, а інші європейські країни обмежили його використання особами старше 55 або 65 років, бо людей літнього віку було менше випадків такого ускладнення. Нині Велика Британія рекомендує використовувати альтернативну вакцину людям молодше 30 років.

Крім того, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) рекомендували призупинити використання вакцини Johnson&Johnson після повідомлень про тромби у пацієнтів, які отримали щеплення (прошу звернути увагу: на 6, 8 млн доз — шість зареєстрованих випадків тромбозу).

Що робити в цій ситуації Україні? «Перш за все треба розуміти, що, ймовірно, у тих самих людей, у яких розвивається подібний стан, є підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. Із тими ж ускладненнями, але з більшою ймовірністю», — пояснює інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська. На її думку, людям молодше 30 років від вакцинації CoviShield необхідно утриматися.

«Як і раніше, я вважаю, що (тим більше в даних умовах) вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим не виправданих ризиків. Всі неімунні, люди, які не хворіли, давно перехворіли (більш як шести місяців) без антитіл мають бути вакциновані», — радить лікарка. І додає, що фахівці повинні розробити рекомендації для населення: на що звертати увагу, щоб вчасно звернутися по медичну допомогу.

Не можна не зауважити, що ймовірність розвитку тромбозів як побічного ефекту вакцинації дуже низька: за попередніми оцінками, його частота варіюється від одного випадку на 125 тисяч щеплених до одного на мільйон. А лікарі вміють добре з ним справлятися. Діагностується і лікується синдром аналогічно ГІТ — введенням внутрішньовенних імуноглобулінів і антикоагулянтів. А для успішного лікування важливо звернутися по допомогу якомога раніше.

Вакцинованим потрібно терміново звертатися до лікаря, якщо протягом двох тижнів після щеплення з’явилися такі симптоми (рекомендації європейського регулятора ЕМА):

різка задишка;

біль у грудях;

стійкий інтенсивний біль у животі;

набряк однієї гомілки;

сильний і стійкий головний біль, погіршення зору, інші незрозумілі неврологічні симптоми;

висипання на шкірі за типом петехій (петехіальний висип — один із видів крововиливів, які відбуваються внаслідок пошкодження дрібних судин. Невелика кількість крові розтікається під шкірою, утворюючи округлу пляму розміром не більш як 2 мм).

Ідеальна комбінація: чи можна робити щеплення від COVID-19 різними вакцинами?

Наприкінці січня Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) дозволив робити перше щеплення від коронавірусу однією вакциною, а друге — іншим препаратом. І уточнив, що схвалені в США вакцини «не взаємозамінні між собою або з іншими вакцинами проти СOVID-19». Однак у виняткових ситуаціях для другої дози може бути використана будь-яка доступна мРНК-вакцина від коронавірусу (в такому разі після першого уколу має минути мінімум 28 днів). Завершувати вакцинацію іншим препаратом можна в таких випадках: якщо друга доза вакцини, яку спочатку отримав пацієнт, недоступна або виробник першої дози вакцини невідомий. Водночас у CDC зазначили, що «безпека і ефективність серії змішаних продуктів не оцінювалися».

В Україні це питання через дефіцит вакцин особливо актуальне. Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій роз’яснив: «Якщо мова йде про AstraZeneca, то неважливо, чи це вакцина, виготовлена в Індії (тобто CoviShield), чи виготовлена у Південній Кореї, — вони абсолютно взаємозамінні».

Якщо ви ввели першу дозу CoviShield, чи можна вводити другу дозу CoronaVac? «Ні, на сьогодні експерти вважають, що вони не є взаємозамінними», — відповідає експерт.

І тут у багатьох із нас виникає резонне запитання: яка гарантія, що друга доза цієї ж вакцини буде доступною? CoviShield уже закінчується. Як запевнив Федір Лапій, вакциновані вносяться до електронної системи, і за ними резервується друга доза із наступних партій вакцини. «Оптимальний інтервал між двома дозами CoviShield складає 12 тижнів. Наприклад, у Канаді — 4 місяці. Якщо пройде не 12, а 13–14 тижнів — нічого страшного, починати вакцинацію заново вам не прийдеться», — заспокоює експерт.

COVID-вакцинація, алергічна реакція і до чого тут зубна паста

Як обіцяють у Міністерстві охорони здоров’я, найближчим часом антиковідна вакцинація в Україні прискориться і буде проводитися відразу трьома препаратами різних виробників — CoviShield, CoronаVac і Pfizer (вакцинація CoronаVac стартувала 12 квітня, а поставка Pfizer очікується до кінця тижня). Вакцину від коронавірусу виробника Pfizer МОЗ планує вводити таким категоріям українців: літнім людям, людям, які проживають в інтернатах, а також їхнім співробітникам.

Comirnaty — це мРНК-вакцина, спільна розробка компаній Pfizer і BioNTech. «Для цієї вакцини ризик виникнення тяжких алергічних реакцій вищий, адже тут є молекула поліетиленгліколю, — пояснює імунолог Федір Лапій. — Чи потрібно робити якісь спеціальні тести перед вакцинацією? Ні, адже молекули поліетиленгліколю входять, наприклад, у зубну пасту, крем для гоління, солодкі газовані напої, ним покривають фрукти для кращого зберігання тощо. Як правило, якщо людина має алергію на поліетиленгліколь, то у неї в анамнезі будуть алергічні реакції».

Наявність в анамнезі будь-якої негайної алергічної реакції на будь-яку іншу вакцину або ін’єкційну терапію (тобто внутрішньом’язові, внутрішньовенні або підшкірні вакцини чи лікувальні препарати) вважається застереженням, але не протипоказанням до вакцинації Pfizer/BioNTech, ідеться у Тимчасових рекомендаціях щодо використання цієї вакцини Всесвітньої організації охорони здоров’я. ВООЗ рекомендує зіставляти ризики розвитку важкої алергічної реакції з перевагами вакцинації. Та оскільки невелику кількість анафілактичних реакцій усе ж було зареєстровано у вакцинованих без серйозних алергічних реакцій в анамнезі, ВООЗ рекомендує вводити вакцину лише за наявності можливості лікувати анафілаксію. Харчова, контактна або сезонна алергія не вважається застереженням. Вакцина Comirnaty не містить яєць або желатину, тому немає жодних протипоказань або застережень для вакцинації людей з алергією на ці компоненти.

Прищепився і захворів на COVID-19. Чи потрібно вводити другу дозу вакцини

Пам’ятаєте, як головний санітарний лікар захворів після антиковідного щеплення? 2 березня Віктор Ляшко публічно прищепився від COVID-19, а на 13-й день після вакцинації отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Річ у тім, що на формування імунітету потрібен певний час. Якщо подивитися на дані клінічних досліджень, ефективність вакцини CoviShield після введення одноразової дози в період з 22-го по 90-й день становить 76%. Відмінність між групою вакцинованих і невакцинованих стає помітною через 12–14 днів. Чи може вакцинований захворіти «короною»? Так. Адже будь-яка вакцина не дає 100% гарантії, що ви не захворієте. У чому ж тоді ефективність вакцини? Хвороба проходить легко, як правило, без необхідності звертатися до стаціонару.

Чи потрібно вводити в цьому разі другу дозу? «На сьогодні для тих, хто захворів після першої дози, ми рекомендуємо ввести другу дозу вакцини, — пояснює Федір Лапій. — Можливо, відтермінувати на шість місяців, але за достатньої кількості вакцин можна зробити раніше. Це питання ще вирішуватиметься, можливо, рекомендації змінюватимуться. Деякі країни, наприклад, Франція, Італія, Німеччина, рекомендують для тих, хто перехворів, вводити лише одну дозу. Але поки що ця позиція не змінена ВООЗ».