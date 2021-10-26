Захворіти на COVID-19: як лікуватися вдома і коли варто непокоїтися

https://racurs.ua/ua/2945-zahvority-na-covid-19-yak-likuvatysya-vdoma-i-koly-varto-nepokoyitysya.html

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Пик заболеваемостью COVID-19 в Украине приближается. Следующие несколько недель станут критическими для осенней волны, считает главный санитарный врач Игорь Кузин. Коронавирусное цунами подавляющее большинство украинцев встречает не вакцинированными. Многие до сих пор не обзавелись семейным врачом, а диагноз COVID-19, как и на заре пандемии, все так же вызывает панику. Заболев, не нужно сразу же бежать на КТ, но и неделю терпеть температуру под 40° C, пить малиновый чай и парацетамол, также не стоит. Как не пропустить тревожные звоночки?

COVID-19? Обращайте внимание на красные флажки

Задача доктора — дать пациенту ощущение безопасности и надежности, а вот тревожные врачи опасны для пациента. Панику можно снизить, если семейный врач объяснит больному, что делать в тех или иных ситуациях.

«Для человека важно иметь план. Если у пациента есть алгоритм, он меньше нервничает, а врач также уменьшает на себя нагрузку», — говорит семейный врач, член правления ОО «Академия семейной медицины Украины» Игорь Заставный.

Как показывает опыт, немногие семейные врачи руководствуются этим правилом. Но есть и те, кто кроме периодических контрольных осмотров мониторит состояние ковид-пациентов с помощью стандартных ежедневных опросников, еще более продвинутые — создают для этого чат-боты.

Итак, что может делать сам пациент или его близкие? Вооружиться прибором для измерения сатурации —пульсоксиметром (как правильно им пользоваться, читайте ниже), научиться измерять частоту дыхания и ознакомиться с так называемыми красными флажками (маркерами, говорящими о возможном утяжелении заболевания).

С сатурацией (показатель насыщения крови кислородом) все в порядке, если пульсоксиметр показывает 93% и больше. Однако пользоваться прибором нужно правильно. Руки должны быть теплыми и чистыми. Если на ногтях есть лак, его лучше удалить. Измерять сатурацию нужно в покое. Если перед этим вы прошлись по комнате, на фоне коронавирусной инфекции показатель может быть ниже обычного. Поэтому сядьте, отдышитесь и через 10-15 минут измеряйте.

По словам врачей, очень частая ошибка — пользоваться пульсоксиметром, лежа на спине. Дело в том, что чаще всего поражаются задние отделы легких, поэтому в этом положении показания снижаются. Измерять сатурацию лежа не запрещено, но только на животе или боку.

Пульсоксиметры бывают разного качества и могут «врать». Хорошо, если это будет лицензированный прибор. Также пациенты нередко путают показания сатурации и пульса (сатурация обозначается SpO2). Еще один важный нюанс: показатели сатурации нужно считывать в первые 5-10 секунд после того, как надели пульсоксиметр на палец. Если держать прибор дольше, «прищепка» может передавить капилляры, что повлияет на показатели. Помните: как только батарейки начинают садиться, показания также могут быть ошибочными.

Как измерить частоту дыхания? Нужно посидеть минут 10, затем положить руку на грудь или живот и посчитать количество вдохов в минуту (норма до 20).

Как характеризуется легкое течение заболевания? Многих пугает лихорадка. Повышенная температура тела (выше 37,2° C) при коронавирусной инфекции — это нормально, если она контролируется, то есть сбивается парацетамолом или ибупрофеном. Вам может докучать насморк, заложенность носа, головная боль и боль в горле. Пациенты жалуются на миалгию (боль в мышцах). Кашель (без признаков дыхательной недостаточности, таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье). Желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания. При COVID-19 часто искажается обоняние и вкус, а то и вовсе теряются. При легком течении нет изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).

Перечень симптомов не является исчерпывающим, ведь коронавирус мутирует, меняя и симптоматику. Болеете вы коронавирусной инфекцией или ОРВИ, поможет ответить тестирование. Направление на бесплатный тест обязан выдать ваш семейный врач. В случае, если вы таковым не обзавелись или по каким-то причинам он не предоставил направления на тестирование, звоните на горячую линию 0 800 60 20 19, советуют в Минздраве.

Важно: симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться. Поэтому кроме измерения сатурации, частоты дыхания, следите, не появились ли красные флажки.

Красные флажки (опасные признаки)

Температура выше 39°С, которая не сбивается ни парацетамолом, ни ибупрофеном.

Сухой кашель весь день непрестанно. («Это не покашливание, когда человек кашляет три минуты, а потом час не кашляет», — отмечает семейный врач Игорь Заставный).

Головокружение в сидячем или лежачем положении. (Когда вы меняете положение тела, можете чувствовать головокружение. Это нормально. Речь идет о головокружении даже когда лежите).

Растерянность (Как это понимать? Якобы вас пробудили из глубокого сна и вы до конца не знаете, где вы находитесь).

Водянистая диарея (сейчас встречается все чаще).

Невозможность встать с кровати (если человек не может дойти даже до туалета из-за слабости).

Одышка (частота дыхания более 25).

Если есть красные флажки или падение сатурации (ниже 92, также помним о правильном измерении), вы должны сообщить семейному врачу или позвонить по телефону на рецепцию клиники. Ночью следует звонить в «скорую».

Осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются во второй неделе болезни, поэтому больных необходимо активно наблюдать именно в этот срок.

Правила лечения ковид дома

Единственное, что борется с вирусом, это наш собственный иммунитет. К тому моменту пока он не становится слишком агрессивным (при критическом течении). Для того, чтобы иммунитет хорошо работал, нужно много отдыхать, спать и пить воду. Семейный врач должен мониторить состояние пациента. На этом этапе используется симптоматическое лечение (например, парацетамол, ибупрофен).

«Обычно мы советуем пациентам 60-70% дня проводить в постели и 30-50% этого времени лежать на животе. Это снижает риск серьезного воспаления легких. Избегайте перегрузки. Люди, которые на ногах переносят ковид, больше рискуют попасть в больницу», — советует Игорь Заставный.



По словам семейного врача, следует избегать антибиотиков, гормонов, антитромботических препаратов не по показаниям. Антибиотики и гормоны снижают иммунитет, в итоге инфекция разгоняется быстрее. Нередко врачи буквально с первых дней болезни назначают антибиотики из разряда «тяжелой артиллерии». Когда такие пациенты, не дай Бог, попадают в интенсивную терапию, у медиков не остается средств для борьбы с бактериальной инфекцией. Следует быть осторожными и с антитромботическими средствами, есть немало людей с сопутствующими заболеваниями и высоким риском кровотечения.

Какие исследования может назначить врач?

ОАК (общий анализ крови), как правило, назначают при факторах риска или красных флажках. Либо для снижения тревожности у пациента.

СРБ (С-реактивный белок). «Вчені досі вагаються, який показник свідчить про те, що приєдналася бактеріальна інфекція, — зауважує Ігор Заставний. — В Нідерландах було проведене дослідження, де СРБ до 30 не свідчить про приєднання. В інших дослідженнях — 60. Ми взяли планку у 30. Якщо СРБ більше 30, лікар може розглянути призначення антибіотиків».

Д-димер (назначается при факторах риска, например, пероральная контрацепция, тромбозы, возраст, сахарный диабет, мерцательная аритмия и др.)



КТ не назначается рутинно. «Это ничего не меняет в лечении. Есть очень ограниченный круг показаний, когда врач направляет на КТ, говорит семейный врач. — Я призываю врачей отказываться от этого, ведь потом будут большие проблемы, в частности с ростом онкологических заболеваний».А вот пульсоксиметрия проводится рутинно — это важно. Многие из пациентов имеют сегодня пульсоксиметры, но надо научить ими правильно пользоваться.

Дыхательная недостаточность. А может, паническая атака?

Коронавирус также влияет на наше ментальное здоровье. Особенно остро это касается тех, кто уже имел опыт тревожных расстройств, панических атак. Во время ковида все обостряется. Паническую атаку можно перепутать с дыхательной недостаточностью — сердцебиение так же ускоряется, человеку трудно вдохнуть. При панической атаке помогут дыхательные упражнения. Самое простое: кладете руку на живот, представляете, что там есть шарик. Ваша задача носом его надуть, а ртом сдуть. То есть делаете вдох носом, надуваете живот (старайтесь дышать именно животом), затем ртом полностью сдуваете. Врачи советуют делать такое упражнение три-четыре раза в день. Прежде всего, оно способствует адекватной вентиляции легких, во-вторых, для снятия панических настроений.

Держаться на плаву помогают также релаксационные методики. Например, упражнение безопасного места. Закройте глаза и представьте место, где вам комфортно, затем наполните его деталями. Будто вы пишете картину, например, там птичка, здесь солнце, дерево и т.д. Когда у человека паническое настроение, он может закрыть глаза и попасть в свое безопасное место, предварительно заполненное деталями.

Госпитализация — когда может понадобиться

Коронавирусная болезнь COVID-19 может протекать по-разному: легкое течение, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Возможно, вам нужна госпитализация при следующих симптомах:

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Важным остается консультация пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли больному амбулаторного лечения.

И да, еще есть время вакцинироваться от опостылевшего коронавируса, снизив риски попадания в реанимацию и смерти в разы.