Світ прогнувся під них - справжні головні історії 2021 року, колаж - Ракурс

https://racurs.ua/ua/2975-svit-prognuvsya-pid-nyh-spravjni-golovni-istoriyi-2021-roku-foto-video.html

Ракурс

У році, що минає, ми традиційно шаленіли від сили-силенної “зашкварів” та фейлів. Але коли здавалося, що світ вже ніколи не буде таким, як раніше, на допомогу приходили світлі українці, що повертали віру у людство.

Тому головні герої 2021 року не ці наші співгромадяни:

“Ракурс” склав власний рейтинг українців, які створили позитивні новини року. Ми бачили їхні героїчні вчинки, безкорисливість, перемоги чи жагу до справедливості. Так хочеться, аби саме ці люди по-справжньому впливали на життя України.

Мужики року

11 грудня на одному з блокпостів правоохоронці намагалися пояснити заступнику глави МВС Олександру Гогілашвілі причину зупинки його авто та попросили у нього документи. Чиновник обурився, що його не впізнали і брутально звинуватив правоохоронців в ігноруванні субординації.

Відео з патрульними, які чітко дотримувалися інструкцій та посадових обов’язків, стало вірусним, а Гогілашвілі відправили у відставку. Вже згодом з'явиться ще одне відео - з Києва, виявиться, що його дружина - помічниця президента, яка працює у “Кварталі”, живе подружжя разом із очільником ГУР Міноборони в будинку, власником якого є підозрюваний у конвертаційних схемах...

Це буде згодом, але відео з патрульними на блокпості показало українцям, що роки війни зростили здатних не прогнутися під зірками на погонах зарозумілого начальничка.

Винагорода року

Гурт Go_A посів п’яте місце на Євробаченні-2021, водночас отримавши від глядачів найбільше балів. Це найкращий результат для України з моменту перемоги Джамали у 2016 році. Пісня "Шум" потрапила у світові чарти.

Це особлива перемога для солістки Катерини Павленко, але не всі знають, що в її житті було багато випробувань.

З рідним батьком дівчина познайомилася лише у 17 років. Через родинні чвари маленька Катя з мамою опинилися на вулиці у Ніжині. Після років поневірянь вони оселились у недобудованому будинку без опалення. Катя припускає, що через це у неї розвинулося серйозне захворювання легень. Дівчина важила 43 кг, лікарі двічі витягали її з того світу.

Медики казали, що їй варто забути про вокал, але Катерина заспівала.

Колись Павленко носила довге руде волосся. Катя росла не у заможній сім'ї, тому модного одягу не носила. Через це її часто цькували однолітки, їй довелося піти з музичної школи.

Аби вижити в Києві, майбутня зірка роздавала листівки та співала з друзями в метро. У 2012 році Катя отримала смс з пропозицією заспівати пісню етнічним голосом. Це був представник гурту Go_A. Два роки вона співала на беквокалі та згодом стала фронтвумен колективу.

19-річна дівчина, що “літає”

Ярослава Магучіх у свої 19 років наробила галасу у світовій легкій атлетиці. Дніпрянка розпочала рік зі зливи рекордів - із середини 2000-х років жодна українка не брала таких висот.

9 січня Ярослава повторила власний національний рекорд серед жінок у приміщенні (2,02 м). 2 лютого вона стрибнула на 2,06 м - це новий світовий рекорд у залі серед юніорів і новий абсолютний (на аренах просто неба і в приміщенні) рекорд України.

У липні Магучіх виграла чемпіонат Європи з легкої атлетики серед молоді, а 7 серпня у фіналі Олімпійських ігор виборола бронзову медаль - вона стала єдиною для українських легкоатлетів у Токіо.

Кіпіані встояв проти Медведчука

У березні Київський апеляційний суд дозволив поширювати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Автор дотиснув Віктора Медведчука, який у жовтні 2020 року переконав суд заборонити поширення книги про загиблого в радянських таборах поета-дисидента.

Після поразки у Дарницькому райсуді Києва в жовтня 2020 року Кіпіані подав апеляцію і переміг одного з лідерів ОПЗЖ та кума Путіна.

Книжку дозволили поширювати, а перед цим наклад додрукували, бо перше рішення Феміди викликало бум її популярності.

Медведчука звинувачують у порушенні адвокатської етики під час процесу над Стусом. Він провини не визнає і просив суд заборонити поширення книги - деякі фрази та формулювання в ній нібито порушують його честь та гідність.

Наші герої в Афганістані

Ці герої року анонімні, адже спецпризначенці ЗСУ у балаклавах вивозили під час евакуації з Афганістану 700 афганських біженців. Один із врятованих сказав: “Українські військові стали для нас янголами”.

У період хаосу в Кабулі українські військові зробили те, що не зуміли країни-союзники НАТО - просто врятувати життя семисот людей, яких знайшли в місті і під носом талібів доправили в аеропорт.

Суддя-романтик

Суддя Малиновського районного суду Одеси Гарський змусив повірити в адекватність нашої Феміди.

Він засудив обвинувачених у крадіжці до одного року умовно та зобов’язав їх прочитати твори класиків: «Пригоди Тома Соєра» і «Пригоди Гекльберрі Фінна» від Марка Твена, «Біле ікло» Джека Лондона і вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі…».

Вирок оголосили у справі про крадіжку з авто на штрафмайданчику. Двоє раніше несудимих юнаків з проблемних родин на Різдво 2021 року обчистили кілька машин.

Суддя у рішенні процитував слова російського письменика Федора Достоєвського про те, що «перестати читати книги — означає перестати мислити» і зазначив, що «читання певних, визначених судом творів для обвинувачених буде стимулом для мислення і пізнання світу”.

“Цифра” року

Автор ідеї року - Михайло Федоров. “Цифровий міністр” запропонував спосіб уникнути повної ізоляції українців у світі - зелений сертифікат про вакцинацію у мобільному додатку «Дія». Він полегшив життя для туристів з України. Без цього безвіз у 2021 року став би примарою щасливого минулого.

Українці із задоволенням зазначали, що сертифікат працює скрізь (хоч перевіряють його, на жаль, частіше саме в Європі, а не в Україні).

Справедливість року

Колишній в'язень «Ізоляції» в окупованому Донецьку журналіст Станіслав Асєєв брав участь у затриманні ката Дениса Куликовського (Палича).

Все, що сталося, залишило почуття торжества справедливості та впевненість у невідворотності покарання. Асеєв, незважаючи на пережите, став спікером та взяв участь в операції затримання ката.

Топ-диригентка

За 145 років існування найпрестижнішого оперного фестивалю світу в Байройті тут уперше диригувала жінка – українка Оксана Линів. Вона виступила з новою постановкою «Летючого голландця» Вагнера.

Нагорода Байройтського фестивалю - ”Оскар” для диригентів.

Линів – одна з найвідоміших диригенток світу. Раніше вона очолювала Одеський оперний театр, продовжила кар’єру в Західній Європі асистенткою в Баварській державній опері в Мюнхені. У 2017 році стала першою жінкою, яка очолила оперу в австрійському місті Ґрац.

Оксана народилася в Бродах (Львівщина). Викладачі Линів у Львівській музичній академії радили їй відмовитись від «не жіночої» професії диригентки. Казали: краще грати на флейті. Але вона їх не послухала.

Перша жінка-генерал ЗСУ

Тетяна Остащенко стала першою жінкою в історії Збройних сил України, яка обійняла генеральську посаду командувачки Медичних сил ЗСУ.

Остащенко — народилася у Львові в родині військовослужбовця. Закінчила фармацевтичний факультет Львівського медінституту, згодом — Українську військово-медичну академію. Генерал ЗСУ пройшла підготовку на курсах армій держав-НАТО.

Герої ковідного фронту

На перші коронавірусні виклики вони виїжджали в халатах, а зараз у захисних комбінезонах, окулярах, респіраторах.

Утім, і в 2020-му, і нині саме на медиках екстреної допомоги, інфекціоністах та анестезіологах тримається “ковідний фронт” - навіть попри те, що більша частина ковідних доплат дістається начальству.

Усі спалахи коронавірусу гасили як-от Ярослав Головаш з Черкас, лікар з медицини невідкладних станів Андрій Юров, лікар-анестезіолог районної лікарні на Одещині Іван Черненко чи Катерина Коснюк з Луцька.

Небайдужі лікарі, медсестри, санітари у період пандемії здатні і врятувати людей, і увагою та вірою підбадьорити їх, додати оптимізму.