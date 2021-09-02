Як українські розвідники провели спецоперацію в Кабулі — неймовірне відео

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Як українські розвідники провели спецоперацію та евакуаційну місію в Кабулі, 2 вересня розповіло Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Рятувальна операція була здійснена співробітниками ГУР за сприяння Міністерства закордонних справ та Офісу президента.

Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, зокрема й представники ООН, члени правозахисних організацій, співробітники видань Global Mail, USA today, Washington Post, Stars and Stipes та інші, а також люди, що співпрацювали із коаліційним контингентом, — розповіли в ГУР.

Розвідники нагадали, що Україна не мала свого миротворчого контингенту в Афганістані, проте наші військовослужбовці змогли вивезти з Кабула понад 700 осіб. Київ посів восьме місце за кількістю евакуйованих серед країн Європи. Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту.

На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зону за територією аеропорту контролювали терористи Талібану. Саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей, — зазначили в ГУР.



В місії відзначилися також українські пілоти, котрим довелося працювати у вкрай складних умовах — під загрозою обстрілів. У Міноборони вказують, що евакуйовані люди були приголомшені мужністю українських спецпризначенців, які пішли на особистий ризик, щоб врятувати цивільне населення.