Поліція Польщі до смерті побила українця — МЗС розкрило деталі

https://racurs.ua/ua/n159569-policiya-polschi-do-smerti-pobyla-ukrayincya-mzs-rozkrylo-detali.html

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Громадянин України Дмитро Никифоренко помер у Польщі внаслідок жорстокого побиття поліцейськими. Інцидент трапився ще 30 липня, проте впродовж місяця цю справу намагалися «приховати». Нині Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в рамках розслідування обставин смерті Никифоренка та підтримує зв’язок із його рідними.

Як зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, наразі у Вроцлаві перебуває український консул для ознайомлення із перебігом розслідування, пише УНН.

Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Одна із версій слідства — перевищення повноважень працівниками поліції, — зазначив дипломат.

Спочатку поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але сьогодні з’явилися нові деталі цієї справи — польське видання Gazeta Wyborcza написало, що поліцейські о 22.27 доставили українця до витверезника з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі. Потім, як вказує ЗМІ, правоохоронці разом з працівниками витверезника били і душили українця, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, згодом прив’язали до ліжка. Його били, доки не втрутився лікар, але о 23.53 Никифоренко помер.

Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності, — пообіцяли в МЗС.

Нагадаємо, Gazeta Wyborcza у четвер повідомила про смерть у витверезнику міста Вроцлав 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка. За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили. Унаслідок цих дій українець 30 липня помер на місці.

Польське видання вказує, що поліція впродовж місяця намагалася «приховати» справу, але після публікації у ЗМІ чотирьох причетних до інциденту працівників поліції відсторонили від служби, а двох подали на звільнення.

Джерело: Gazeta Wyborcza, УНН