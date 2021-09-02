Полиция Польши до смерти избила украинца - МИД раскрыл детали

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Гражданин Украины Дмитрий Никифоренко умер в Польше в результате жестокого избиения полицейскими. Инцидент произошел еще 30 июля, однако в течение месяца это дело пытались «замять». Сейчас Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в рамках расследования обстоятельств смерти Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Как отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, во Вроцлаве находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования, пишет УНН.

Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство, результатов судебно-медицинских экспертиз. Одна из версий следствия — превышение полномочий работниками полиции, — отметил дипломат.

Сначала полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но сегодня появились новые детали этого дела — польское издание Gazeta Wyborcza написало, что полицейские в 22.27 доставили украинца в вытрезвитель с ожогами от слезоточивого газа после того, как задержали за якобы неадекватное поведение в автобусе. Затем, как указывает СМИ, правоохранители вместе с работниками вытрезвителя били и душили украинца, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя неагрессивно. Голову мужчине прижимали к полу коленом, потом его привязали к кровати. Никифоренко били, пока не вмешался врач, но в 23.53 он скончался.

Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности, — пообещали в МИД.

Напомним, Gazeta Wyborcza в четверг сообщила о смерти в вытрезвителе города Вроцлав 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. По информации издания, к парню применили газ, били кулаками, дубинками и душили. В результате этих действий украинец 30 июля скончался на месте.

Польское издание указывает, что полиция в течение месяца пыталась «замять» дело, но после публикации в СМИ четырех причастных к инциденту сотрудников полиции отстранили от службы, а двух подали на увольнение.

Источник: Gazeta Wyborcza, УНН