МИД отреагировал на самоподжог украинца у президентского дворца в Польше. Фото:

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Міністерство закордонних справ України прокоментувало самопідпал українця у Варшаві.

Чоловік, який підпалив себе біля Президентського палацу, найімовірніше, є українцем. Представники консульського відділу українського посольства України у Польщі вже зв’язалися з польською поліцією щодо цього інциденту. Постраждалий перебуває у Військово-медичному інституті у відділенні інтенсивної терапії. Про це 26 листопада повідомило «Суспільне» з посиланням на прес-службу МЗС.

За отриманою інформацією, постраждалий, з високим ступенем імовірності, є громадянином України. Наразі польська сторона проводить заходи для остаточного підтвердження його особи, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дипломатичне відомство вже контакт із матір’ю чоловіка та надаватиме їй «необхідне сприяння». Міністерство очікує від медиків та влади Польщі додаткову інформацію щодо стану здоров’я постраждалого.

Нагадаємо, 25 листопада у Варшаві 22-річний українець на ім’я Едвард здійснив самопідпал проти президентського палацу. Хлопець хотів, щоб громадяни України в Польщі мали таке саме ставлення та права, як поляки

Джерело: «Суспільне»