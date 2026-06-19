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Ракурс
Андрей Сибига возвращает Польше свой ордено, фото: Андрей Сибига

Сибига возвращает Польше свой Командорский крест в ответ на решение лишить Зеленского ордена

19 июн 2026, 23:09
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла.

У повідомленні, опублікованому сьогодні, 19 червня, ввечері на його Фейсбук-сторінці, Сибіга наголосив, що це рішення Навроцього — стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва.

Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не Президента Зеленського, а насамперед Української держави, — наголосив Сибіга.

Він зазначив, що «на тлі таких безрозсудних дій» не бачить можливості зберігати надану йому у жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею».

Невдовзі поверну його Польщі, — зазначив міністр.

Андрій Сибіга повертає Польщі свою відзнаку, фото: Андрій Сибіга

Навроцький своє рішення позбавити Зеленського ордена мотивував тим, що українська влада нещодавно присвоїла одній із військових частин ім’я «Героїв УПА».

Справа не в орденах, а в ставленні, — наголошує Сибіга. — Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги — навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними.

Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію, — додав він. — Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогу в Москві.

Источник: Ракурс


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