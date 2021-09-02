Спикер Зеленского рассказал о скандальном фото в США подсанкционном СМИ

https://racurs.ua/n159568-spiker-zelenskogo-rasskazal-o-skandalnom-foto-v-ssha-podsankcionnom-smi.html

Ракурс

Сергей Никифоров, пресс-секретарь Владимира Зеленского, который во время сопровождения президента Украины в США оскандалился из-за фото у монумента Джорджа Вашингтона в американской столице, прокомментировал фотографию пророссийскому СМИ «Страна.ua», на которое Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции 20 августа.

Там на самом деле не одно фото, а два. Я думаю, большинство людей второе фото не видело. Это серия фотографий, и они связаны. Два фото — две противоположности. Их надо рассматривать в комплекте. Такая самокритика. На одном фото я серьезный, задумчивый, смотрю вдаль, а на втором — смотрите, я держу в руках «пирамидку»! Это две стороны спектра. Причем на самом деле я не такой и не такой — я где-то посерединке. Но вот вам две крайности — выбирайте, какая вам больше нравится. Эта фотография специально была сделана, она ироничная: вот самая шаблонная фотография, которая может быть — я держу «пирамидку», — цитирует Никифорова в Телеграмме «Страна.ua».

Спикер Зеленского заявил, что до сих пор не может понять, почему люди возмущаются из-за этого фото. Также он отметил, что теперь лучше понимает ожидания украинцев о том, каким должен быть пресс-секретарь президента. Никифоров уточнил, что глава государства не критиковал его за это фото. Спикер Зеленского заявил, что не видит проблемы в подобной шутливой фотографии. В то же время он признал, что фото с высунутым языком выглядело нелепо.

Это серия фотографий, в которых есть определенный посыл. И я ничего плохого не вижу в этих фото. Именно в том виде, в котором они были опубликованы. Но если одно фото выдергивать и отдельно перепощивать скриншоты, не видя оригинала, конечно, это выглядит немного нелепо, — добавил Никифоров.



Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины 20 августа ввел санкции против Игоря Гужвы, главного редактора издания «Страна», пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги.