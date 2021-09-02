Спікер Зеленського розповів про скандальне фото у США підсанкційному ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n159568-spiker-zelenskogo-rozpoviv-pro-skandalne-foto-u-ssha-pidsankciynomu-zmi.html

Ракурс

Сергій Никифоров, прес-секретар Володимира Зеленського, який під час супроводу президента України у США осоромився через фото біля монумента Джорджа Вашингтона в американській столиці, прокоментував скандальну світлину проросійському ЗМІ «Страна.ua», на яке Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції 20 серпня.

Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей друге фото не бачили. Це серія фотографій, і вони пов’язані. Два фото — дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалечінь, а на другому — дивіться, я тримаю в руках «пірамідку»! Це дві сторони спектра. Причому насправді я не такий і не такий — я десь посередині. Але ось вам дві крайності — вибирайте, яка вам більше подобається. Ця фотографія спеціально була зроблена, вона іронічна: ось сама шаблонна фотографія, яка може бути — я тримаю «пірамідку», — цитує Никифорова в Телеграмі «Страна.ua».

Спікер Зеленського заявив, що донині не може збагнути, чому люди обурюються через це фото. Також він зауважив, що тепер краще розуміє очікування українців щодо того, яким має бути прес-секретар президента. Никифоров уточнив, що глава держави не критикував його за це фото і не вичитував. Спікер Зеленського заявив, що не вбачає проблему у подібній жартівливій світлині. Водночас він визнав, що фото з висолопленим язиком виглядало безглуздо.

Це серія фотографій, в яких є певний посил. І я нічого поганого не бачу в цих фото. Саме в тому вигляді, в якому вони були опубліковані. Але якщо одне фото висмикувати і окремо перепощувати скріншоти, не бачачи оригіналу, звичайно, це виглядає трохи безглуздо, — додав Никифоров.



Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Ігоря Гужви, головного редактора видання «Страна», проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги.