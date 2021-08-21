Провайдери починають відключати сайт підсанкційного Гужви

https://racurs.ua/ua/n159081-provaydery-pochynaut-vidkluchaty-sayt-pidsankciynogo-gujvy.html

Ракурс

Сайт Страна.ua, на який було накладено санкції РНБО, увечері 20 серпня став недоступний в інтернеті у деяких регіонах.

Проблеми з доступом на цей ресурс є у користувачів частини провайдерів. Про блокування сайту написав і телеграм-канал «Страна».

Нагадаємо, що 20 серпня Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Ігоря Гужви, головного редактора видання «Страна», проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги.

Запровадити проти них санкції рекомендувала Служба безпеки України.

Санкції запроваджені проти ТОВ «Ласмак», ТОВ «Маджері», ТОВ «Смарт Медіа Ессестс».

«Ласмак» — засновник сайту «Страна.юа». Ігор Гужви керує виданням «Страна.ua». Санкції наклали і на його дружину Анну Сонцеву.