Європейська комісія представила новий пакет санкцій проти Росії. Фото:

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Новий пакет санкцій проти Росії представила Європейська комісія.

У новий обмеженнях, 22-х по рахунку, пропонується відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT ще приблизно 60 російських банків, запровадити санкції проти криптовалютних платформ та 70 суден так званого тіньового флоту. Про це 23 листопада заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, заяву оприлюднили на сайті Єврокомісії.

Також у списку може опинитися російська енергетика. В Брюсселі пропонують заборонити європейським компаніям допомагати РФ будувати, експлуатувати й ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема НПЗ країни-агресора.

Крім того, обмеження передбачає й заборону на в’їзд до Євросоюзу для колишніх російських комбатантів.

Колишні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європи. Їм не можна дозволяти вільно пересуватися нашими країнами. Тому в’їзд до Європейського Союзу їм буде заборонено, — наголосила глава ЄК.

Громадянам Євросоюзу пропонують також заборонити обіймати посади в керівних органах компаній РФ.

Окремо під санкціями можуть опинитися російський спорт. Командам та спортсменам з Росії пропонують заборонити виступати під прапором країни-агресора на спортивних заходах в ЄС.

Ми й надалі пропонуватимемо нові санкції, доки росія не продемонструє справжнього наміру до сталого миру в Україні, — наголосила Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, західні ЗМІ інформували, що Європейський Союз планує заборонити в’їзд на свою територію російським військовим. Заборона стосуватиметься солдатів та офіцерів армії РФ, які брали участь у війні проти України.