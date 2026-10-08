Велика Британія запровадила широкомасштабні санкції проти Росії. Фото:

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Велика Британія запровадила масштабні санкції проти Російської Федерації.

У списках опинилися фізичні та юридичні особи, які виробляють або транспортують російську нафту та особи, які сприяють виробництву або світовій торгівлі товарами, що використовуються для підтримки можливостей Москви у сфері балістичних ракет та підживлення їхньої військово-промислової бази. Крім того, під обмеженнями ті, хто наповнюють російський військовий бюджет шляхом обходу санкцій. Про це 8 жовтня заявив прем'єр-міністр Енді Бернем, передає прес-служба уряду.

Лондон ввів санкції проти двох російських нафтових компаній «Зарубежнефть» та INK Capital. Це зроблено для того, щоб не лише заблокувати прибути від продажу нафти, але й перерізати шляхи, що використовуються для обходу санкцій. Також у списку 12 нафтових танкерів так званого тіньового флоту.

Новий санкційний пакет охопив 17 організацій та осіб, причетних до постачання товарів, які Велика Британія, США та ЄС вважають життєво важливими для подальших військових зусиль Росії, також відомих як товари загального високого пріоритету (СВП). Мова йде про імпортерів верстатів, електроніки та матеріалів, критично важливих для виробництва балістики та дронів.

Крім того, під обмеженнями опинилися три криптовалютні біржі та дві платіжні платформи, включаючи три пов’язані з Киргизстаном, та однієї пов’язаної з ними фізичної особи. Ці організації Москва могла використовувати для обходу фінансових санкцій.

Нагадаємо, 2 жовтня Японія запровадила санкції проти 33 російських компаній та девʼятьох осіб. У списку, зокрема, перебувають «Туламашзавод», «Воєнторг», «Уралдронзавод», ВНДІР «Прогрес» та «Алабуга Девелопмент». Під обмеженнями також заступник гендиректора «Ростеху» Дмитро Леліков та гендиректор ВНДІР «Прогрес» Владислав Костін.