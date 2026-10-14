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Литва заморозила активи російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Фото:

Литва заморозила активи мільярдерів з Росії Фрідмана й Усманова

14 жов 2026, 18:57
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Литва запровадила санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Раніше Європейський Союз виключив цих мільярдерів зі списку санкцій. Литовська влада вважає це хибним сигналом, тому й вирішила діяти на національному рівні. Активи цих росіян заморожені. Про це міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс повідомив у соціальній мережі Х.

Литва вживає заходів і не збирається заплющувати на це очі. Сьогодні ми заморозили активи Михайла Фрідмана та Алішера Усманова у рамках нашого національного санкційного режиму. Санкційний тиск на Росію та тих, хто сприяє веденню нею війни, має бути посилений і зберігатися надалі, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 22 вересня Рада ЄС продовжила санкції проти майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб з РФ до 22 вересня 2029 року. При цьому європейці виключили з санкційного списку російського металургійного магната Алішера Усманова та банкіра-мільярдера Михайла Фрідмана. Саме цього домагалися Франція, Словаччина та Люксембург.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Велика Британія не скасовуватиме санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Джерело: Ракурс


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