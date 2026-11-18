Євросоюз готує заборону на в'їзд для всіх колишніх і чинних військових РФ. Фото:

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Європейський Союз планує заборонити в’їзд на свою територію російським військовим.

Заборона стосуватиметься солдатів та офіцерів армії РФ, які брали участь у війні проти України. Такі обмеження мають стати ключовим елементом нового, 22-го пакета антиросійських санкцій. Відповідну пропозицію готує Європейська комісія. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом закритих обговорень.

Зазначається, що Єврокомісія також планує запропонувати санкції проти кількох російських банків і постачальників криптовалютних послуг. Під обмеження можуть потрапити приблизно 65 суден тіньового флоту РФ, які використовують для транспортування нафти.

Передбачаються й експортні обмеження проти підприємств, пов’язаних із російською «оборонкою». Крім того, Брюссель може заборонити постачання додаткових категорій товарів, які можуть використовуватися для виробництва озброєння й заборону на проведення операцій із низкою портів і НПЗ.

В Євросоюзі розраховують ухвалити 22-й пакет санкцій уже в грудні. Однак для його затверддення необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Нагадаємо, 12 жовтня Європейський Союз ухвалив найбільший в історії пакет санкцій, спрямований проти майже 1 тис. 600 осіб та організацій, задіяних у російському військово-промисловому комплексі.