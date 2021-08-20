Шарій, Деркач та Гужва потрапили під санкції РНБО

Анатолій Шарій, фото: «Страна»

https://racurs.ua/ua/n159070-shariy-derkach-ta-gujva-potrapyly-pid-sankciyi-rnbo.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) сьогодні, 20 серпня, підтримала запровадження повного пакету санкцій проти народного депутата Андрія Деркача.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про це на брифінгу, котрий відбувся після засідання.

На превеликий жаль, шановні друзі, в парламенті і в цьому, і в минулих парламентах, у нас було дуже багато людей, які мали мандат депутата України, а працювали на іншу країну. І ми не можемо допустити, щоб це надалі продовжувалося, — зазначив Данілов, відповідаючи на питання журналістів щодо ситуації з Деркачем.

За словами Данілова, залишилися ще всього кілька осіб із санкційного списку США, щодо яких Україна ще не запровадила санкції.

Як тільки СБУ спільно з нашими закордонними партнерами отримує достатню кількість нормативно-правових актів, які в них є, вони після цього роблять подання на засідання РНБО. Як тільки таке подання буде стосовно будь-якої особи — наше завдання це подання розглянути, — зазначив Данілов.



Також РНБО запропонувала ввести санкції проти ще кількох відомих осіб:

проросійського блогера Анатолія Шарія;

його дружини Ольги Шарій;

Бондаренко Алли;

засновника інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви та афілійованих з ним фізичних осіб, а також кількох компаній, які володіють медійними ресурсами.

Нагадаємо, в середині липня РНБО підтримала запровадження санкції проти дев’яти осіб з санкційного списку США.