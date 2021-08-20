Шарий, Деркач и Гужва попали под санкции СНБО

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Анатолий Шарий, фото: «Страна»
Шарий, Деркач и Гужва попали под санкции СНБОhttps://racurs.ua/n159070-shariy-derkach-i-gujva-popali-pod-sankcii-snbo.htmlРакурс
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня, 20 августа, поддержал введение полного пакета санкций против народного депутата Андрея Деркача.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об этом на брифинге, который состоялся после заседания.
К большому сожалению, уважаемые друзья, в парламенте и в этом, и в прошлых парламентах, у нас было очень много людей, которые имели мандат депутата Украины, а работали на другую страну. И мы не можем допустить, чтобы это в дальнейшем продолжалось, — подчеркнул Данилов, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с Деркачем.
По словам Данилова, остались еще всего несколько человек из санкционного списка США, по которым Украина еще не ввела санкции.
Как только СБУ совместно с нашими зарубежными партнерами получает достаточное количество нормативно-правовых актов, которые у них есть, они после этого делают представление на заседание СНБО. Как только такое представление будет относительно любого лица — наша задача это представление рассмотреть, — отметил Данилов.
Также СНБО предложил ввести санкции против еще нескольких известных лиц:
- пророссийского блогера Анатолия Шария;
- его жены Ольги Шарий;
- Бондаренко Аллы;
- основателя интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва и аффилированных с ним физических лиц, а также нескольких компаний, которые владеют медийными ресурсами.
Напомним, в середине июля СНБО поддержал введение санкций против девяти человек из санкционного списка США.
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