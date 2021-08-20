Шарий, Деркач и Гужва попали под санкции СНБО

Анатолий Шарий, фото: «Страна»

https://racurs.ua/n159070-shariy-derkach-i-gujva-popali-pod-sankcii-snbo.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня, 20 августа, поддержал введение полного пакета санкций против народного депутата Андрея Деркача.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил об этом на брифинге, который состоялся после заседания.

К большому сожалению, уважаемые друзья, в парламенте и в этом, и в прошлых парламентах, у нас было очень много людей, которые имели мандат депутата Украины, а работали на другую страну. И мы не можем допустить, чтобы это в дальнейшем продолжалось, — подчеркнул Данилов, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с Деркачем.

По словам Данилова, остались еще всего несколько человек из санкционного списка США, по которым Украина еще не ввела санкции.

Как только СБУ совместно с нашими зарубежными партнерами получает достаточное количество нормативно-правовых актов, которые у них есть, они после этого делают представление на заседание СНБО. Как только такое представление будет относительно любого лица — наша задача это представление рассмотреть, — отметил Данилов.



Также СНБО предложил ввести санкции против еще нескольких известных лиц:

пророссийского блогера Анатолия Шария;

его жены Ольги Шарий;

Бондаренко Аллы;

основателя интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва и аффилированных с ним физических лиц, а также нескольких компаний, которые владеют медийными ресурсами.

Напомним, в середине июля СНБО поддержал введение санкций против девяти человек из санкционного списка США.