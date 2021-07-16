Игорь Коломойский, фото: «Досье»

https://racurs.ua/n157534-vvelo-li-snbo-sankcii-protiv-kolomoyskogo-i-derkacha-rasskazal-danilov.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во время своего заседания сегодня, 16 июля, поддержал введение санкций против девяти человек из санкционного списка США.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об этом на брифинге после заседания.

Перечень этих лиц Данилов не назвал, уточнив, что он будет опубликован позже.

В то же время он ответил на уточняющий вопрос журналистов, есть ли в этом списке бизнесмен Игорь Коломойский, внефракционный народный депутат Алексей Дубинский и внефракционный депутат Андрей Деркач.

Ни господина Коломойского, ни господина Деркача, ни господина Дубинского в настоящее время в этом списке нет. Если будет на следующих заседаниях, мы вас будем информировать, — отметил Данилов.

Напомним, в начале марта стало известно, что Коломойский попал под санкции США «из-за причастности к значительной коррупции». Также в санкционный список попали члены его семьи.