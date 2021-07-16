Ігор Коломойський, фото: «Досьє»

https://racurs.ua/ua/n157534-chy-zaprovadylo-rnbo-sankciyi-proty-kolomoyskogo-ta-derkacha-rozpoviv-danilov.html

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) під час свого засідання сьогодні, 16 липня, підтримала запровадження санкції проти дев’яти осіб з санкційного списку США.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про це на брифінгу після засідання.

Перелік цих осіб Данілов не назвав, уточнивши, що він буде опублікований пізніше.

Водночас він відповів на уточнююче запитання журналістів, чи є в цьому переліку бізнесмен Ігор Коломойський, позафракційний народний депутат Олексій Дубінський та позафракційний депутат Андрій Деркач.

Ні пана Коломойського, ні пана Деркача, ні пана Дубінського на цей час у цьому списку немає. Якщо буде на наступних засіданнях, ми вас будемо інформувати, — зазначив Данілов.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Коломойський потрапив під санкції США «через причетність до значної корупції». Також до санкційного списку потрапили члени його родини.