Через «плівки Порошенка-Байдена» нардеп Деркач потрапив під американські санкції

Андрій Деркач, фото: Petro Zhuravel

https://racurs.ua/ua/n143673-cherez-plivky-poroshenka-baydena-nardep-derkach-potrapyv-pid-amerykanski-sankciyi.html

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Санкції США запровадили проти українського народного депутата Андрія Деркача, котрий у травні оприлюднив аудіозаписи нібито переговорів п’ятого президента України Петра Порошенка та колишнього віце-президента США, а нині учасника президентських виборів Джо Байдена.

Санкції щодо Деркача запроваджені через його спроби вплинути на цьогорічні президентські вибори у США. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому прес-службою Мінфіну США.

Санкції передбачають заморожування активів, які перебувають в юрисдикції США, а також заборону для резидентів США на здійснення взаєморозрахунків. Крім того, також під блокування потрапляють будь-які організації, що на 50 або більше відсотків належать особам із санкційного списку.

Депутат українського парламенту Деркач був активним російським агентом більше десяти років, підтримуючи тісні зв’язки з російськими спецслужбами, — зазначають у американському Мінфіні.

У відомстві вважають, що оприлюднені Деркачем плівки були майже напевно націлені на громадян США, які невдовзі голосуватимуть на президентських виборах, оскільки інформація про оприлюднені ним аудіозаписи згодом поширювалася західними ЗМІ.

Також за цими звинуваченнями санкції запроваджені щодо трьох громадян РФ.

Нагадаємо, Деркач стверджував, що оприлюднені ним аудіозаписи нібито свідчать про факти міжнародної корупції.