Православна церква 11 вересня відзначає Усікновення голови Йоана Хрестителя, фото: Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

https://racurs.ua/ua/n143672-11-veresnya-vidznachaut-usiknovennya-golovy-ivana-hrestytelya.html

Ракурс

11 вересня в православна церкві пам’ятна дата — Усікновення голови пророка Івана Хрестителя. Це день пам’яті страти одного з найбільших християнських святих — Івана Хрестителя.

Згідно з релігійними текстами, він проповідував пришестя Спасителя і хрестив у водах річки Йордану безпосередньо Ісуса Христа.

Вважається, що Іван Хреститель приблизно у 30 році був страчений царем Іродом Антипою через намовляння його дружини Іродіади.

У народі цей день називали Головосіком. Вважалося, що цього дня не можна пити напої червоного кольору, котрі нагадують кров, та різати щось, що зовні нагадує голову, зокрема і хліб, який слід ламати руками.

Також цей день вважався останньою межею, коли з’являються грози.

Народні прикмети: