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Православна церква 11 вересня відзначає Усікновення голови Йоана Хрестителя, фото: Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

11 вересня відзначають Усікновення голови Івана Хрестителя

10 вер 2020, 19:53
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11 вересня в православна церкві пам’ятна дата — Усікновення голови пророка Івана Хрестителя. Це день пам’яті страти одного з найбільших християнських святих — Івана Хрестителя.

Згідно з релігійними текстами, він проповідував пришестя Спасителя і хрестив у водах річки Йордану безпосередньо Ісуса Христа.

Вважається, що Іван Хреститель приблизно у 30 році був страчений царем Іродом Антипою через намовляння його дружини Іродіади.

У народі цей день називали Головосіком. Вважалося, що цього дня не можна пити напої червоного кольору, котрі нагадують кров, та різати щось, що зовні нагадує голову, зокрема і хліб, який слід ламати руками.


Також цей день вважався останньою межею, коли з’являються грози.

Народні прикмети:

  • якщо чути грім — осінь буде довгою та теплою;
  • якщо журавлі відлітають — осінь буде недовгою і скоро прийде похолодання;
  • шпаки на південь не летять — слід очікувати бабиного літа;
  • багато граків — до стійкої сонячної погоди.

Джерело: Ракурс


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