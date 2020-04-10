Великдень в Україні. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n136579-reytyng-svyat-v-ukrayini-ocholyly-rizdvo-velykden-ta-novyy-rik-infografika.html

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Рейтинг свят в Україні склали соціологи. Цьогоріч улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень та Новий рік.

У 79% опитаних найпопулярнішим офіційним святом є Різдво Христове, а в 77% - Великдень. Ще 74% опитаних вважають найпопулярнішим святом Новий рік, а 40% - Міжнародний жіночий день. День Перемоги найважливіше свято для 33% українців, а Трійця — для 31%. Ще 19% українців вважають головним святом День Незалежності України. Про це свідчать дані опитування КМІС, що було проведене у лютому.

Дані свідчать, що найменш популярні офіційні свята українців — День захисника України (13%), День міжнародної солідарності трудящих (11%) і День Конституції (7%).

За останні два роки зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленими святами: Великдень — з 82% до 77%, Різдво (з 81% до 79%), Новий рік (з 79% до 74%), Міжнародний жіночий день (з 45% до 40%), Трійцю (з 35% до 31%). При цьому з 16% до 19% зросла кількість тих, які вважають улюбленим сватом День Незалежності України, та з 11% до 13% - День захисника України.

Щодо регіональних вподобань, то найбільше шанують релігійні свята в західних областях. На Заході Різдво є найулюбленішим для 88% опитаних, Великдень — 86% українців, Трійця — 50% респондентів. На Сході Різдво є найулюбленішим святом для 72%, Великдень — для 69%, а Трійця — 21% опитаних. У південних регіоні, відповідно — 75%, 78% та 26%, а в центральних — 76%, 73% та 24%.

Новий рік найбільш популярне свято в східних областях — за це проголосували 88% опитаних, у південних областях — 82%, в центральних регіонах — у цього свята 72% симпатиків, а в західних — 63%.

Нагадаємо, у лютому опитування КМІС показало, що президент України Володимир Зеленський втратив за два місяці 13% підтримки і позитивного до себе ставлення.