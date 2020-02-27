Рейтинги: Зеленський втратив за два місяці 13% підтримки, фото — "Рубрика"

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Президент України Володимир Зеленський втратив за два місяці 13% підтримки і позитивного до себе ставлення.

Наприкінці лютого 2020 року до Зеленського позитивно ставляться 47% опитаних, негативно — 24%. У грудні 2019 року, коли Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив попереднє опитування, позитивно до президента ставилися 60% респондентів.

Отож, частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшилася на 13%. Частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 10% (було 14%).

Оцінка дій президента України порівняно з груднем в лютому також погіршилася: на 15% стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 62% до 47%), і на 15% зросла частка тих, хто не схвалює (з 25% до 40%).

До керівника уряду Олексія Гончарука позитивно ставляться в лютому 8% опитаних, негативно — 33%. У грудні минулого року позитивний рейтинг прем'єра складав 12%, негативний — 22%.

До спікера Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться в лютому 21% опитаних, негативно — 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5% (було 11%).

Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук втратив 6% позитивного ставлення (у лютому — 16%, в грудні було 22%).

До керівника «Євросолідарності» Петра Порошенко в лютому позитивно ставляться 14% опитаних, негативно — 61%, лідера ОПЗЖ Юрія Бойка відповідно 23% і 31% респондентів.

КМІС провів опитування з 21 по 25 лютого. Соціологи використали телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не включаються окуповані Росією території. Опитали 1 тис. 500 осіб.