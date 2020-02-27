Рейтинги: Зеленский потерял за два месяца 13% поддержки, фото — "Рубрика"

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский потерял за два месяца 13% поддержки и положительного к себе отношения.

В конце февраля 2020 года к Зеленскому положительно относятся 47% опрошенных, отрицательно — 24%. В декабре 2019 года, когда Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил предыдущий опрос, положительно к президенту относились 60% респондентов.

Доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилось на 13%. Доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10% (было 14%).

Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале также ухудшилась: на 15% стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15% выросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

К руководителю правительства Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно — 33%. В декабре прошлого года положительный рейтинг премьера составлял 12%, отрицательный — 22%.

К спикеру Рады Дмитрию Разумкову положительно относится в феврале 21% опрошенных, отрицательно — 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5% (было 11%).

Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук потерял 6% позитивного отношения (в феврале — 16%, в декабре было 22%). К руководителю «Евросолидарности» Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно — 61%, лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко соответственно 23% и 31% респондентов.

КМИС провел опрос с 21 по 25 февраля. Социологи использовали телефонные интервью с помощью компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включались оккупированные Россией территории. Опросили 1 тыс. 500 человек.