Армия, церковь, волонтеры: социологи определили лидеров и аутсайдеров рейтинга доверия, фото — "Фиртка"

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Ракурс

Социологи определили лидеров и аутсайдеров рейтинга доверия к государственным и общественным институтам в Украине.

Выяснилось, что чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины (69% опрошенных), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%), церкви (62,5%), Государственной пограничной службе (60%), волонтерским организациям (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Почти половина опрошенных доверяют медиа (52,5%), президенту Украины (51,5%) и добровольческим батальонам (51%).

Наибольшее недоверие зафиксировали к российским СМИ (82% опрошенных), государственному аппарату (77%), судебной системе (76%), коммерческим банкам (71,5%), местным судам (71%), политическим партиям (70%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Верховной Раде (65%).

Среди лидеров недоверия также правительство (64,5%), Верховный суд (64%), Антикоррупционный суд (64%), Конституционный суд (60,5%) и НБУ (60%).

Социологи отмечают, что уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 (79%), в феврале он составляет 51,5%, не доверяют главе государства 41% опрошенных.

Рейтинг доверия к парламенту упал с 57% в сентябре до 28% в феврале 2020 года. Поддержка правительства упала также почти вдвое — с 57% до 28%.

Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем 2019 года уменьшилась с 23% до 13%. Если в октябре-декабре прошлого года относительное большинство граждан считало, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48%-43%), то по данным последнего опроса, доля таких в феврале уменьшилась до 30%.

Исследование проведа социологическая служба Центра Разумкова с 13 по 17 февраля. Опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.

«Ракурс» сообщал, что результаты нового опроса Центра им. Разумкова показали существенное снижение уровня поддержки провластных партий и самого президента Владимира Зеленского.