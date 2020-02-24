Украинцы передумали: поддержка Зеленского и монобольшинства "Слуги народа" в Раде снизилась, фото — iPress.ua

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Ракурс

Результаты нового опроса Центра им. Разумкова показали существенное снижение уровня поддержки провластных партий и самого президента Владимира Зеленского.

В феврале 2020 года деятельность фракции партии «Слуга народа» в Раде негативно оценили 47% респондентов, а положительную оценку ее деятельности дали 34%. В сентябре 2019 года эти показатели составляли соответственно 11% и 50%.

Одновременно вырос уровень негативизма и в оценке других фракций и групп: «Европейской солидарности» с 58,5% до 70%, «Оппозиционного платформы — За жизнь» — с 54% до 65%, «Батькивщины» — с 44% до 62%, партии «Голос» — с 35% до 56%, группы «За будущее» — с 28% до 41,5%.

Более трети опрошенных (36%) считает, что формирование монобольшинства в парламенте имеет больше негативных последствий для страны и только немного меньше четверти (23%) считает, что это будет иметь больше положительных последствий. В сентябре 2019 года 52% украинцев считали, что образование большинства в Раде на основе фракции СН приведет скорее к положительным последствиям.

Только к президенту Зеленскому и экс-пленнику Кремля кинорежиссеру Олегу Сенцову украинцы сохраняют положительный баланс доверия. Зеленскому доверяет 52% опрошенных, не доверяют — 39%, а Сенцову соответственно 39% и 33%.

Оценка спикера Рады Дмитрия Разумкова такова: 45% респондентов ему доверяют и почти столько (43%) — не доверяют. У остальных политиков социологи зафиксировали значительный дисбаланс доверия и недоверия.

Если бы выборы в Раду проходили в ближайшее время, за «слуг народа» проголосовали бы 36% опрошенных, которые придут на избирательные участки и определились с выбором. За ОПЗЖ отдали бы голос 15%, «Европейскую солидарность» — 13%, «Батькивщину» — 10%, партию «Сила и честь» — 5%. Все эти силы снизили уровень электоральной поддержки, если сравнивать с январем. В частности, «Слуга народа» с 45% до 36%.

Зеленский выиграл бы выборы президента, если бы они проходили бы в ближайшее время. Ему отдали бы голоса 40% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. Лидер ОПЗЖ Юрий Бойко набрал бы 15%, Петр Порошенко — 13,5%, Юлия Тимошенко — 10%.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 13 по 17 февраля. Опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных.