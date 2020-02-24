Українці передумали: підтримка Зеленського і монобільшості «Слуги народу» в Раді знизилася, фото — iPress.ua

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Результати нового опитування Центру ім. Разумкова засвідчили істотне зниження рівня підтримки провладних партій і самого президента Володимира Зеленського.

У лютому 2020 року діяльність фракції партії «Слуга народу» у Раді негативно оцінили 47% респондентів, а позитивну оцінку її діяльності дали 34%. У вересні ці показники становили відповідно 11% і 50%.

Одночасно зріс рівень негативізму і щодо оцінки інших фракцій та груп: «Європейської солідарності» з 58,5% до 70%, «Опозиційної платформи — За життя» — з 54% до 65%, «Батьківщини» — з 44% до 62%, партії «Голос» — з 35% до 56%, групи «За майбутнє" - з 28% до 41,5%.

Понад третина опитаних (36%) вважає, що формування монобільшості у парламенті має більше негативних наслідків для країни і тільки трохи менше чверті (23%) вважає, що це матиме більше позитивних наслідків. У вересні 2019 року 52% українців вважали, що утворення більшості в Раді на основі фракції СН матиме більше позитивних наслідків.

Тільки до президента Зеленського і екс-бранця Кремля кінорежисера Олега Сенцова в українців зберігається позитивний баланс довіри. Зеленському довіряє 52% опитаних, не довіряє — 39%, а Сенцову відповідно 39% і 33%.

Оцінка спікера Ради Дмитра Разумкова роздвоєна: 45% респондентів йому довіряють і майже стільки (43%) — не довіряють. У решти політиків соціологи зафіксували значний дисбаланс довіри і недовіри.

Якби вибори до Ради відбувалися найближчим часом, за «Слугу народу» проголосували б 36% опитаних, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором. За ОПЗЖ віддали б голос 15%, «Європейську солідарність» — 13%, «Батьківщину» — 10%, партію «Сила і честь» — 5%. Усі ці сили знизили рівень електоральної підтримки, якщо порівнювати із січнем. Зокрема, «Слуга народу» з 45% до 36%.

Зеленський виграв би вибори президента, якби вони відбувалися б найближчим часом. Йому віддали б голоси 40% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко набрав би 15%, Петро Порошенко — 13,5%, Юлія Тимошенко — 10%.

Дослідження проведена соціологічна служба Центру Разумкова з 13 по 17 лютого. Опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих.