Президентові довіряють менше 50% громадян. Фото: Офіс президента

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Рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує падати.

Станом на кінець січня 2020 року менше 50% українців довіряли главі держави. Чинному гаранту Конституції зовсім не довіряють 20,5% опитаних, швидше не довіряють — 18,8%. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка, яке опубліковане на сайті центру.

Опитування свідчить, що 28,7% українців скоріше довіряють Зеленському, а 11,3% респондентів вагалися з відповіддю.

Однак, президент Зеленський продовжує залишатися політиком з позитивним балансом довіри. Йому скоріше не довіряють 39,3% громадян, а довіряють всього 49,4%.

Зазначається, що соціологи проводили опитування з 24 по 28 грудня, опитали 2003 респондентів по всій території України, окрім окупованих районів Донецької, Луганської областей та Криму.

Нагадаємо, соціологічна група «Рейтинг» у грудні повідомляла, що рівень задоволеності роботою Зеленського за останні два тижні виріс із 53% до 62%. Також із 33% до 25% поменшало тих, хто невдоволений діяльністю Зеленського на посаді президента.