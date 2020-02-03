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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: LIGA.net

Кодекс доброчесності народного депутата може стати законом — Разумков (ВІДЕО)

3 лют 2020, 14:35
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В Україні можуть законодавчо закріпити кодекс доброчесності народного депутата.

Про це спікер парламенту Дмитро Разумков заявив під час сьогоднішнього брифінгу, коментуючи ситуацію зі скандальною заявою члена фракції «Слуга народу» Євгена Брагара.

Відповідний кодекс члени фракції «Слуга народу» підписували, стаючи народними обранцями.

Разумков зазначив, що він злукавив би, якби заявив, що сьогодні цей кодекс працює на 100%, і додав, що цей кодекс наразі має декларативний характер.

Насправді ми вже займаємося цим питанням, щоб з’явився кодекс як закон, кодекс поведінки народного депутата". Щоб це була не лише внутрішньопартійна історія, яку ти можеш підтримати, не підтримати, а іноді, будемо реалістами, потім від неї відійти, а й щоб це мало юридичні наслідки, — зазначив спікер.

Нагадаємо, глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко сьогодні заявив, що народні депутати від «Слуги народу» обговорять подальшу долю Брагара.

Джерело: Ракурс


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