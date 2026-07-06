Духовний гімн України хочуть офіційно затвердити в Україні. Фото:

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Духовний гімн України хочуть офіційно затвердити в Україні.

Документ пропонує затвердити гімн на музику Миколи Лисенка та слова Олександра Кониського (у редакції Олександра Кошиця). «Боже великий, єдиний» («Молитва за Україну»). Твір пропонується виконувати одразу після державного гімну. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Авторами законопроекту, який вже зареєстрували в ВРУ, є спікер парламенту Руслан Стефанчук, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко.

Духовний гімн пропонують виконувати:

під час Національного дня молитви,

державних меморіальних, жалобних і пам’ятних заходів,

відкриття пам’ятників,

офіційних заходів Верховної Ради, президента України, Кабінету міністрів та інших органів влади.

Крім того, його дозволено виконувати під час:

міжконфесійних заходів загальнодержавного значення,

урочистостей органів місцевого самоврядування, закладів освіти й культури, громадських і релігійних організацій,

заходів за участю Збройних сил України та інших військових формувань,

фізкультурно-спортивних заходів і спортивних змагань.

У Раді наголошують, що новий статус твору не змінить правового статусу державного гімну, визначеного Конституцією та законами України. Його хочуть затвердити з метою вшанування історичної, духовної та культурної спадщини українського народу, сприяння духовному єднанню суспільства та утвердження національної єдності.

Тепер документ має підтримати Верховна Рада на голосуванні.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада розблокувала використання грошей Європейського Союзу для фінансування Сил оборони України. Закон, який ухвалив парламент раніше, передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги ЄС.