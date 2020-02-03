Корнієнко: «Слуга народу» обговорить покарання для нардепа Брагара. Фото: Журнал Житомира

https://racurs.ua/ua/n133087-sluga-narodu-obgovoryt-pokarannya-dlya-nardepa-bragara-cherez-skandalnu-zayavu-pro-sobaku.html

Ракурс

Народні депутати від «Слуги народу» обговорять подальшу долю та покарання для парламентаря Євгенія Брагара, який в ефірі ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги.

Парламентарі вже третій день обговорюють заяву Брагара, обговорення триватиме ще найближчі дні. Зокрема, мала частина фракції планує підняти це питання 3 січня на засіданні. Про це заявив глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в кулуарах ВРУ, трансляція проводилася на українському ТБ.

Поведінково ми далі будемо вирішувати, які санкції можуть бути до даного депутата. Ми викликали на п’ятницю міністра Оржеля для пояснення по ситуації виокремлення тарифу на транспортування газу, — заявив він.

Корнієнко погодився з тим, що вислів їхнього колеги викликав обурення в суспільстві. Зізнався, що йому надходить безліч повідомлень із цього приводу. Запевнив, що в «Слузі народу» враховують резонанс, який викликали слова нардепа, у соціальних мережах.

Як відомо, Брагар потрапив до українського парламенту за списком «Слуги народу». Для того, щоб покинути фракцію він має написати відповідну заяву, яку має підтримати «Слуга народу» у ВРУ.

Нагадаємо, 66-річна пенсіонерка Любов Колюча з села Аджамка Кіровоградської області, якій «Слуга народу» Євген Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за газ, порадила політику продати мізки.