«Слуга» Брагар порадив пенсіонерці продати собаку і заплатити за комуналку, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n133014-sluga-bragar-poradyv-pensionerci-prodaty-sobaku-i-zaplatyty-za-komunalku.html

Ракурс

Євгеній Брагар, депутат від партії «Слуга народу», знову відзначився скандальною заявою.

Він порадив пенсіонерці продати собаку і так розплатитися за комунальні послуги. Про це народний обранець повідомив в ефірі 112 каналу.

Громадянка додзвонилась до студії. Вона вирішила запитати, як їй прожити на пенсію у 2 тис. грн. Жінка висловилась, що не має змоги заплатити за комунальні послуги.

В студії народні обранці почали обговорювати рішення щодо даного питання. Євгеній Брагар погодився, що в таких умовах «справді важко прожити». Він порадив звернути увагу на своє майно, оскільки зустрічав таких громадян, які мали у власності по декілька квартир і отримували субсидію. Такі виплат, на його думку, повинні формуватись в залежності від фінансів конкретної людини.

Євгеній Брагар висловив думку, що жінка могла б продати елітної породи собаку. Це, за його словами, дозволить розібратись із комунальними платежами.

Раніше депутат від «Слуги народу» Брагар підтримав російську мову і написав заяву на волонтерку. Він звинуватив волонтерку Анастасію Конфедерат в «утиску» російської мови.