«Слуга» Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку и заплатить за коммуналку, фото: facebook

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Евгений Брагарь, депутат от партии «Слуга народа», снова отличился скандальным заявлением.

Он посоветовал пенсионерке продать собаку и так расплатиться за коммунальные услуги. Об этом народный избранник сообщил в эфире 112 канала.

Гражданка дозвонилась в студию. Она решила спросить, как ей прожить на пенсию в 2 тыс. грн. Женщина высказалась, что не имеет возможности заплатить за коммунальные услуги.

В студии народные избранники начали обсуждать решение по данному вопросу. Евгений Брагарь согласился, что в таких условиях «действительно трудно прожить». Он посоветовал обратить внимание на свое имущество, поскольку встречал граждан, у которых было в собственности несколько квартир, но они получали субсидию. Такие выплаты, по его мнению, должны формироваться в зависимости от финансов конкретного человека.

Евгений Брагарь высказал мнение, что женщина могла бы продать элитной породы собаку. Это, по его словам, позволит разобраться с коммунальными платежами.

Ранее депутат от «Слуги народа» Брагарь поддержал русский язык и написал заявление на волонтерку. Он обвинил волонтерку Анастасию Конфедерат в «притеснении» русского языка.